تناولها.. 7 توابل تساعدك على حرق دهون البطن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

تعتبر التوابل أفضل طريقة لإضافة نكهة إلى طعامك دون زيادة أي سعرات حرارية أو سكر، وهي الأشياء التي يجب عليك تجنبها أثناء اتباع خطة إنقاص الوزن، حيث تجعل الأعشاب الطعام ألذ وتزيد من عملية التمثيل الغذائي، وهذا بدوره يساعدك على حرق الدهون.

فيما يلي، قائمة بـ 7 توابل لديها القدرة على حرق الدهون بشكل أسرع، وفق ما أورد موقع "timesofindia".

- الكركم

وفقًا لدراسة أجرتها جامعة تافتس عام 2009، يمكن أن يساعد الكركم جسمك على حرق الدهون، فالكركم من التوابل الدافئة، فهو يزيد من حرارة الجسم ما يمكن أن يعزز عملية التمثيل الغذائي.

- القرفة

يُقال إن القرفة تحد من الرغبة الشديدة في الجوع، وتتحكم في مستوى السكر في الدم وتجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول، ويمكنك إضافتها إلى دقيق الشوفان أو مزجها بالزبادي أو وضعها في الشاي.

- الكمون

تقول دراسة حديثة أجريت على النساء ذات الوزن الزائد إن إضافة ملعقة كبيرة من بذور الكمون إلى جميع وجباتك الأساسية كل يوم، يمكن أن يساعدك على حرق ثلاثة أضعاف الدهون، كما يضيف الكمون نكهة رائعة إلى طعامك، ويمكنك إضافته إلى كل شيء تقريبًا، بما في ذلك الحساء والتوابل والخضروات والبقول والخبز.

- الزنجبيل

يساهم على التحكم في مستوى السكر في الدم، ما يعني أنه يمكن أن يمنع ارتفاع مستويات الجلوكوز لديك بعد تناول الكربوهيدرات أو نظام غذائي غني بالسكر، تمامًا مثل الكركم.كما يحتوي أيضًا على خاصية مولدة للحرارة تعزز من حرق الدهون بسرعة.

- إكليل الجبل

يساعد إكليل الجبل على زيادة معدل الأيض، كما أنه يسهل عملية الهضم وخسارة الوزن، حيث يتم نقع هذه الأوراق الخضراء في الماء المغلي لبضع دقائق، ويمكن استهلاك الماء المصفى بشكل فاتر في أي وقت من اليوم ولكن ليس معدة فارغة.

- حب الهال

هو نوع من التوابل الهندية الشهيرة بنكهة فريدة من نوعها، حيث إنه مولد للحرارة بطبيعته وهذا هو السبب في أنه يساعدك في إنقاص الوزن، لذا يمكنك إضافة رشة أو اثنتين منه إلى طعامك لإنقاص الوزن بشكل أسرع.

- الفلفل الأسود

يمنع استهلاكه من تكوين الخلايا الدهنية، وبالتالي يساعدك على فقدان الوزن والحفاظ عليه لاحقًا، ويمكن للمرء أن يجمع بين الفلفل الأسود والفلفل الحار للحصول على نتائج أفضل لفقدان الوزن.