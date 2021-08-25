بالأبيض.. شاهد أحدث إطلالة لـ هيفاء وهبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

نشرت الفنانة هيفاء وهبي مجموعة صور جديدة تشارك بها متابعيها عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام".

وطلت بفستان باللون الأبيض مزينا بالورود، وتميز بأنه مكشوف عند منطقة الصدر وبه فتحة ساق جريئة.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياجا ناعما، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الأخضر وحذاء باللون الأزرق.

واختارت هيفاء تسريحة الشعر الضفيرة.

ويذكر أن آخر أعمال الفنانة هيفاء وهبي هو مسلسل "أسود فاتح" بطولة معتصم النهار وأحمد فهمي وشريف سلامة وروجينا ونانسي صلاح وصبري فواز وفراس سعيد وناصر سيف، وعُرض المسلسل عبر منصة "شاهد vip" في سبتمبر 2020، وهو من تأليف أمين جمال وسيناريو وحوار شريف يسري، إبراهيم ربيع، وحمدي التايه، وإخراج كريم العدل.