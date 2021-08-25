كورونا اليوم: دلتا يهاجم المطعمين.. وسلاح مهم في مكافحة الفيروس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

نتطلع جميعًا لمعرفة ما يحدث كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه "كوفيد-19" بحياتنا.

"الخليج 365" يُتيح خدمة يومية لعرض كل ما تريد معرفته عن تطورات فيروس كورونا المستجد أولا بأول، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية بشكل مختصر.

التهوية ثم التهوية.. طاقة فرج وسط خطر تحورات كورونا

اعتبر جوزيف ألين مدير برنامج المباني الصحية وأستاذ مشارك في كلية تشان للصحة العامة بجامعة هارفارد في الولايات المتحدة في في تقرير صحافي نشرته صحيفة "الفاينانشيال تايمز"، أن المباني إذا تمت تهويتها بشكل صحيح يمكن أن تكون أسلحة هائلة في مكافحة الفيروس.

وقبل ذلك، أوضحت ليديا موراوسكا مديرة المختبر الدولي لجودة الهواء والصحة والأستاذ في جامعة كوينزلاند للتكنولوجيا بأستراليا، ودونالد ميلتون من معهد الصحة البيئية التطبيقية كلية الصحة العامة بجامعة ماريلاند في الولايات المتحدة الأميركية، في بحث سابق، أن لانتقال الهباء الجوي خطر كبير، مشددين على ضرورة زيادة التركيز على جودة الهواء الداخلي، وفق ما ذكر موقع "العربية".

كارثة.. متحور دلتا يهاجم من تلقوا لقاحات كورونا

يبدو أن نسبا جددية ستظهر بشكل مستمر حول فعالية اللقاحات، لا سيما مع تطور متحورات فيروس كورونا.

وفي جديد تلك النسب، أظهرت إحصاءات أمريكية جديدة أن 25% من عدد الإصابات لدى سكان مقاطعة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، كانت بين المطعمين ضد الفيروس بشكل كامل خلال الفترة بين مايو و25 يوليو، بحسب ما أوردت رويترز.

جاء ذلك في التقرير الأسبوعي لمراكز محاربة الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، الذي استند إلى دراسات محلية أجريت من أجل تحديد ما إذا كان الأميركيون بحاجة إلى جرعة معززة من اللقاح لتعزيز الحماية من الفيروس.

هل يقاوم اللقاح متحورات كورونا.. منظمة الصحة تجيب

مع انتشار حملات التلقيح ضد فيروس كورونا على نطاق واسع حول العالم، وذلك في إطار الجهود المبذولة للحد من انتشار الفيروس، تطرح العديد من التساؤلات بشأن فائدة اللقاح في منع انتقال العدوى أو إمكانية مقاومته للمتحوارت التي تظهر تباعاً.

وللإجابة على ذلك، أوضحت الدكتورة كاثرين أوبراين، مسؤولة اللقاحات والمناعة في منظمة الصحة العالمية، أن اللقاحات بشكل عام فعالة في الحماية من الإصابة بأمراض شديدة بشكل خاص والاستشفاء، وفق ما ذكر موقع "العربية".