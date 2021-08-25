طبيبة توضح فوائد فيتامين «د» في منع تراكم الدهون

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعاني البعض من تراكم الدهون في الجسم بشكل مبالغ فيه مما يؤثر على الصحة العامة ويعمل على ارتفاع الكوليسترول، وتساعد بعض الفيتامينات والإكثار من عناصر غذائية محددة من خفض الدهون في الجسم.

وأوضحت ليز آبلجيت، مديرة التغذية الرياضية في جامعة كاليفورنيا في ديفيس، أن تناول العناصر التي تحتوى على الكالسيوم وفيتامين «د» يساعد على انخفاض دهون الجسم.

وتؤثر الدهون على الجسم وتساعد على احتمالية الإصابة ببعض الأمراض من ضمنها النوبات القلبية والسكتة الدماغية وبعض أنواع السرطان، وعندما يكون لدى الشخص مستويات كافية من فيتامين «د» يساعد على تقليل الشهية.

وأظهرت دراسة استرالية أن الذين تناولوا وجبة الإفطار غنية بفيتامين «د» والكالسيوم يقلل من الشهية على مدار الـ 24 ساعة التالية.

نقص فيتامين «د»

وأوضحت مديرة التغذية الرياضية، أن نقص فيتامين «د» مرتبط بمقاومة الإنسولين، ما يؤدي إلى الجوع والإفراط في تناول الطعام، وعندما يكون هناك ما يكفي من فيتامين «د» في مجرى الدم فإن الخلايا الدهنية تبطىء جهودها في تكوين الدهون وتخزينها، بحسب ما ذكره موقع «روسيا اليوم».

وعندما يكون فيتامين «د» منخفضا ترتفع مستويات هرمون الغدة الدرقية، فالمستويات العالية من هذه الهرمونات تحول جسم الإنسان إلى بخيل للدهون، ما يشجعه على اكتناز الدهون بدلا من حرقها.

أطعمة توفر فيتامين «د»

الأسماك الدهنية

التونة والماكريل والسلمون والأطعمة المدعمة بفيتامين «د» مثل بعض منتجات الألبان والعصائر والبرتقال وحليب الصويا والحبوب إلى جانب لحم كبد البقر، والجبنة وصفار البيض.

لبن الزبادي

يحتوى على 170 جراما من اللبن الزبادي على 80 وحدة من فيتامين د، ويفضل تناول الزبادي الخالي من السكر تماما لزيادة فائدته للجسم خاصة لمرضى السكري من النوع الثاني.

صفار البيض

يحتوى صفار البيضة الواحدة على 1.1 ميكروجرام من فيتامين د، لذلك يفضل تناول البيض يوميا على وجبة الإفطار.