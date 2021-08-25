منهن حلا وحنان وياسمين.. زواج النجمات «عمره قصير»: منى زكي قفلت الـ20 سنة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

اعتبرت الفنانة منى زكى أن استمرار زواجها من الفنان أحمد حلمى لأكتر من 20 عاما بمثابة انجاز بالنسبة لجيل كامل من «الزيجات الفنية»، التى لم تستمر لبضع سنوات، قائلة: «أنا خلاص هكمل 20 سنة جواز، وده إنجاز بالنسبة لجيلي لأنهم مبيكملوش»، حيث شهد جيل «منى زكي وحلمى»، عدد من الزيجات التى لم يتخطى عمرها السنوات القليلة ومنها زواج الفنانات: «حنان ترك، علا غانم، ياسمين عبدالعزيز، غادة عادل، وحلا شيحة».

بينما تفاعل عدد كبير من رواد «السوشيال ميديا» مع تصريحات الفنانة منى زكى، حيث تسأل بعض المتابعين عن الفنانات اللاتي انتهت زيجاتهن بالإنفصال قبل الـ20 عام زواج.

فنانات انفصلن عن أزواجهن قبل 20 سنة زواج

حنان ترك

واحدة من أهم فنانات جيلها، وأقرب صديقات منى زكى، وعلى الرغم من تعدد زيجاتها، إلا أنها لم تصل لـ20 عام زواج، حيث كانت أول زيجات الفنانة من رجل الأعمال أيمن السويدي، التي لم تدم طويلا، ثم المخرج هادي الباجوري، والتي انتهت عقب شهر واحد فقط.

وتزوجت الفنانة للمرة الثالثة من خالد خطاب الذى أنجبت منه نجليها «يوسف» و«آدم»، وانفصلا بعد سنوات، لتتزوج من محمد يحيى، وتنفصل أيضًا، وحاليًا، هي زوجة محمود مالك والد طفلتيها «مريم، ومنى».

ياسمين عبدالعزيز

تزوجت فى سن صغيرة من رجل الأعمال الشهير، محمد حلاوة، في العام 2001، وأنجبت منه، إلا أن الزيجة انتهت في 2018، عقب 17 عام زواج.

علا غانم

واحدة من أهم فنانات جيلها، التي لم تدوم زيجتها لـ20 عام أيضًا فكانت الأولى من «وليد الضفراوي» وأنجبت منه بنتين هما «كاميليا» و«فريدة» وانفصلت عنه بعد خمس سنوات، والثانية كانت من «أحمد المسلّمي» واستمر الزواج 7 أشهر فقط.

حلا شيحة

من أشهر فنانات جيل الفنانة منى زكي، وهي زوجة الداعية معز مسعود اليوم، إلا أن أبرز زيجات حلا، كانت من زوجها السابق، الكندي يوسف هاريسون التي ارتبطت به منذ 12 عامًا، ووالد أطفالها الأربعة، وهم: هنا وخديجة وأحمد وعائشة.

تعد أحدث عروس بالوسط الفني، زوجة لاعب الاسكواش السابق، هشام عاشور، تزوجت للمرة الأولى وهي قاصر بعمر 16 عاما، وانجبت ابنيها كريم ويوسف، إلا أنه انفصلت عنه، ثم تزوجت من خبير التغذية هاني أبو النجا عام 2004، واستمرت 11 عاما وأنجبت منه طفلتيها «سيليا وكندة».

ريهام عبدالغفور

تزوجت الفنانة ريهام عبدالغفور، من خارج الوسط الفني وأنجبت ابنها يوسف، إلا أنها أنفصلت عنه بسبب الخيانة، قبل الـ20 عاما.

كانت الفنانة منى زكي روت خلال لقائها مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج «صاحبة السعادة» المذاع عبر فضائية «dmc» ذكريات زفافها، «كنت نازلة الفرح وأنا بطلع نار ومش طايقة نفسي وتعبانة وعارفة إني هسافر بكرا أروح أصور وبعتبر نفسي إني معملتش فرح وأحمد جه معايا وأنا بصور ولما خلصت تصوير قعدنا لوحدنا»، مضيفة: «بقالي 20 سنة متجوزة وده إنجاز بالنسبة لجيلي لأنهم مبيكملوش».