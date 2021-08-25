الامارات | جائزة الشيخ زايد للكتاب تستقبل 1000 ترشيح في دورتها الجديدة

شكرا لقرائتكم خبر عن جائزة الشيخ زايد للكتاب تستقبل 1000 ترشيح في دورتها الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبلت جائزة الشيخ زايد للكتاب في مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي 1000 ترشيح من حول العالم في مختلف فروعها منذ فتح باب الترشح في يونيو الماضي للدورة الـ16.

وجاءت الأعمال المقدمة حتى الآن بالعربية والإنجليزية والإسبانية والإيطالية والألمانية والفرنسية، وشهدت ارتفاعاً، نسبة إلى الدورات السابقة، في الأعمال المرشحة باللغة الروسية.

وكشفت لجنة القراءة والفرز في الجائزة عن الرقم بعد اجتماعها الافتراضي الأول للدورة الـ16، والذي استهلته بمراجعة وتقييم الترشيحات المقدمة، وستواصل اللجنة مراجعة ودراسة ترشيحات الدورة الحالية حتى نهاية فترة الترشح في الأول من أكتوبر المقبل، لتقييم مدى اكتمال الشروط العامة للكتب المتقدّمة، واختيار الكتب الجديرة بالوصول إلى القوائم الطويلة.

وأكد أمين عام الجائزة رئيس مركز أبوظبي للغة العربية الدكتور علي بن تميم، خلال الاجتماع مواصلة جائزة الشيخ زايد للكتاب تعزيز حضورها على الصعيد الدولي. وقال: «نشهد المزيد من الترشيحات من مختلف أنحاء العالم وبلغات متنوّعة، وهذا مؤشر على المكانة التي تحظى بها الجائزة على الساحة الدولية، والدور الحيوي الذي تلعبه كجسر ثقافي في التواصل والحضور».

وستعلن القوائم الطويلة في نوفمبر المقبل لتبدأ لجان التحكيم أعمالها لدراسة وتقييم الترشيحات وفق المعايير المعتمدة. وستواصل لجان التحكيم عملها حتى نهاية يناير المقبل، على أن تبدأ اللجنة العلمية خلال فبراير بدراسة تقارير المحكمين، ومن ثم الإعلان عن القوائم القصيرة في مارس، والتي ستخضع لتقييم الهيئة العلمية ومجلس الأمناء لاعتماد أسماء الفائزين للإعلان عنهم في أبريل المقبل.



تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news