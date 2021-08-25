نصائح بسيطة لتحسين امتصاص فيتامين ب 12 في جسمك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

فيتامين ب 12 عنصر غذائي حيوي للجسم، لأنه يضمن النمو الصحي لكرات الدم الحمراء وتطور الحمض النووي، وبالتالي يحتاج إلى تعويضه من خلال النظام الغذائي أو المكملات الغذائية الأخرى.

لكن هل تعلم ماذا يحدث إذا كان الجسم غير قادر على الحصول على ما يكفي من فيتامين ب 12؟ وكيف يمكنك تحسين أو زيادته؟.. هذا ما نستعرضه، وفق ما أورد موقع "express".

إذا لم يحصل الجسم على ما يكفي من فيتامين ب 12، سينتج عنه عدد أقل من كرات الدم الحمراء وإمدادات أقل من الأكسجين، وقد يؤدي نقص الإمداد بالأكسجين إلى مشاكل ضيق التنفس ونقص الطاقة والشعور بالتعب والإرهاق.

بالإضافة إلى أنه عندما لا تتشكل كرات الدم الحمراء بالشكل الصحيح، فقد يؤدي ذلك إلى مشاكل أخرى.

فعلى سبيل المثال، إذا نمت كرات الدم الحمراء بشكل أكبر نسبيًا في نخاع العظام، فقد نحصل على حالة تسمى فقر الدم الضخم الأرومات، وكرات الدم الحمراء هي المسؤولة عن نقل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم، ويحدث فقر الدم عندما يكون عدد كرات الدم الحمراء في جسمك أقل من المعتاد، وهذا يعني أن نقص فيتامين ب 12 قد يؤذي أعصابك ويضعف ذاكرتك وإدراكك.

ومن الأعراض الأخرى لنقص الفيتامين، التنميل أو الوخز وضعف العضلات وصعوبة المشي، كونه مسؤولا عن تكوين طبقة من المادة الدهنية حول الأعصاب، فضلا عن ذلك، ينتج فيتامين ب 12 وحمض الفوليك وفيتامين ب 6 نوعًا خاصًا من الأحماض الأمينية تسمى الهوموسيستين، والتي تستخدم في صنع البروتين، وأشارت إلى أن هذا يساعد على تجنب انسداد الدم في الأوعية الدموية.

إليك بعض الطرق لتحسين مستويات فيتامين ب 12:

يوجد فيتامين ب 12 في الغالب في المصادر الحيوانية ، وخاصة اللحوم ومنتجات الألبان، وبالنسبة للنباتيين ، يمكن أن تكون الأطعمة المصنوعة من الكوبالت والمصادر المدعمة مصدرًا جيدًا لهذا الفيتامين.

- زيادة مصادر الكوبالت:

الكوبالت هو عنصر غذائي أساسي وهو أحد مكونات فيتامين ب 12، ويحتاج الجسم إلى الكوبالت بمستويات دقيقة لدعم التطوير والصيانة، ويتم تحديد الكمية الموجودة في الغذاء من خلال التربة التي تزرع فيها النباتات، وبعض المصادر الغذائية الوفيرة في الكوبالت تشمل المكسرات والفواكه المجففة والحليب والملفوف والتين واللفت والشوفان والأسماك والبروكلي والسبانخ.

- الحفاظ على صحة القناة الهضمية:

يعد تعزيز إمدادات الكوبالت والوجبات المدعمة أمرًا ضروريًا ، وكذلك زيادة قوة الامتصاص، هذا هو المكان الذي تلعب فيه صحة القناة الهضمية لأنها مهمة لامتصاص الفيتامينات والعناصر الغذائية بشكل صحيح، ويتم امتصاص فيتامين ب 12 في المعدة ، وذلك بفضل البروتين المعروف باسم العامل الداخلي، وترتبط هذه المادة الكيميائية بجزيء فيتامين ب 12 ، مما يسمح لها بدخول مجرى الدم والخلايا بسهولة أكبر.

إذا كنت لا تستهلك ما يكفي من الأطعمة الغنية بفيتامين ب 12 ، فقد تصاب بنقص، لذلك من المهم الحفاظ على أمعاء نظيفة وصحية لبناء العامل الداخلي الذي سيساعد في الامتصاص السليم لفيتامين ب 12، ولتحقيق ذلك، تأكد من العثور على السبب الجذري وإصلاح أي مشاكل متعلقة بالأمعاء مثل الحموضة ، والإمساك ، والانتفاخ ، والغاز ، وما إلى ذلك.

كما يجب على الرضع والحوامل والمرضعات وأي شخص معرض لخطر القصور مراقبة وجباتهم الغذائية باستمرار، للتأكد من حصولهم على ما يكفي من فيتامين ب 12 مع الحفاظ على صحة الأمعاء، وأفضل طريقة للحفاظ على صحة أمعائك هي البدء في عيش نمط حياة صحي حيث تستهلك الخضروات النيئة قبل 30 دقيقة من الوجبة مع ضمان النمو الصحي للبروبيوتيك.