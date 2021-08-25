إطلالات اليوم: رضوى الشربيني بالأحمر.. وهبة مجدي متألقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

تحرص نجمات الفن على مشاركة متابعيها وجمهورها أحدث صور لهن، وذلك عبر حساباتهن الشخصية "إنستجرام" أو "فيسبوك".

لذا يوفر لكم "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر إطلالات نجمات الفن وصيحات الموضة.

مي عمر:

طلت الفنانة مي عمر بفستان قصير كت باللون الأخضر، ويتميز الفستان بأنه مزود بكشكشات، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

بوسي:

وتألقت المطربة بوسي بفستان قصير باللون الأسود اللامع، مزود بأكمام، واعتمدت مكياجا قويا، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.

رضوى الشربيني:

كما ارتدت الإعلامية رضوى الشربيني شميز باللون الأحمر، مع بنطلون باللون الأسود، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا.

هبة مجدي:

وظهرت الفنانة هبة مجدي بكارديجان متعدد الألوان، ونسقت أسفله توب باللون الأسود، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا.

كارمن سليمان:

أيضا ارتدت المطربة كارمن سليمان توب كت باللون الأورانج مع بنطلون بنفس اللون، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا.