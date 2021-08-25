5 أخطاء تعرضك لخطر الإصابة بـ سرطان الثدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

سرطان الثدي واحد من الأمراض التي تعاني منها الملايين من النساء حول العالم سنوياً، وقد يصاب بها الرجال أحياناً، فوفقًا لتقرير البرنامج الوطني لتسجيل السرطان لعام 2020 ، بلغ معدل انتشار حالات سرطان الثدي حوالي 2،38،908، ومن المتوقع أيضًا أن يصبح سرطان الثدي أحد أكثر أنواع السرطانات شيوعًا بين النساء بحلول عام 2025.

وهناك مجموعة متنوعة من العوامل التي قد تسهم في تطور سرطان الثدي، في حين أن بعض الأسباب مثل التاريخ الإنجابي وعلم الوراثة والعمر قد تكون حتمية، فإن بعضها يكون نتيجة لأخطاء نمط الحياة التي يمكن تجنبها.

ونستعرض فيما يلي بعض الأخطاء التي يجب تجنبها والتي قد تؤدي إلى الإصابة بسرطان الثدي، وفقًا لموقع timesnownews.

-عدم ممارسة الرياضة:

ممارسة الرياضة مهمة للحفاظ على صحة الجسم، فيمكن أن يؤدي عدم ممارسة النشاط البدني إلى زيادة خطر الإصابة بسرطان الثدي لدى النساء ويمكن أن يساهم أيضًا في زيادة الوزن غير الصحي، يوصى بممارسة الرياضة لمدة 150 دقيقة على الأقل كل أسبوع.

-تجاهل نظامك الغذائي:

اتباع نظام غذائي متوازن وصحي مهم لتقليل خطر الإصابة بسرطان الثدي، فيجب تجنب الإفراط في تناول السكر والأطعمة المصنعة واللحوم الحمراء، كما يجب تشجيع تناول الفواكه والخضروات والأسماك الدهنية واللحوم الخالية من الدهون.

-وسائل منع الحمل:

قد تعرض بعض الهرمونات وعلاجات تحديد النسل النساء لخطر الإصابة بسرطان الثدي، وتسبب الحبوب الهرمونية تغيرات كبيرة في الجسم، لذلك أثناء اختيار خيار تحديد النسل أو العلاج الهرموني، من المهم فهم آثاره المحتملة على الجسم والتحدث إلى خبير الرعاية الصحية الخاص بك حوله حتى يمكن تجنب خطر الإصابة بسرطان الثدي أو أي مضاعفات صحية أخرى.

-السمنة:

من المهم الحفاظ على وزن صحي لأن زيادة الوزن أو السمنة يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي، النساء في سن اليأس أكثر عرضة لخطر الإصابة بسرطان الثدي الناجم عن الوزن مقارنة بالنساء غير في سن اليأس.

-عدم فحص الثدي

تعد فحوصات الثدي أحد أبرز السبل التي تساعد في الكشف المبكر للمرض من يقلل من فرص حدوث المضاعفات وتسهيل خطة العلاج، لذلك يجب إجراء فحص منزلي شهري، وفحص إكلينيكي خاصة بعد تجاوز سن الأربعين وفي حال إذا كان سرطان الثدي وراثي في العائلة.