بعد فوز الزمالك بالدوري.. دينا فؤاد لـ«الوطن»: «أنا أهلاوية.. لكن بشجع اللعبة الحلوة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

احتفل عدد كبير من الفنانين مساء أمس الثلاثاء، بحصول نادي الزمالك على الدوري بعد مباراة قوية مع فريق الإنتاج الحربي، وحرص الجميع على تهنئة الزمالك بالاضافة الى الفنانين الذين يشجعون النادي الأهلي .

دينا فؤاد تهنئ نادي الزمالك

وواحدة من الفنانات اللائي تشجعنّ النادي الأهلي هي الفنانة دينا فؤاد، ولكنها حرصت على تهنئة نادي الزمالك بعد حصولهم على الدوري، حيث قالت في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «طبعًا عايزة أباركلهم ربنا معاهم يا رب، ودا على الرغم من إني أهلاوية بس بشجع اللعبة الحلوة».

دينا فؤاد: عيلتي كلها بتشجع الأهلي.. لكن عندنا روح رياضية

وأضافت الفنانة دينا فؤاد: «أنا أهلاوية أبا عن جد، وتشجيع الأهلي عندنا في العيلة كلها، بس فيه روح رياضية اللي بيلعب حلو لازم نقوله مبروك».

فيلم 200 جنيه

يُذكر أنَّ الفنانة دينا فؤاد كانت قد احتفلت مساء أمس الثلاثاء، بالعرض الخاص لفيلمها الجديد 200 جنيه، وسط حضور عدد كبير من أبطال الفيلم ومنهم ليلي علوى واسعاد يونس ومى سليم واحمد السعدني وأحمد رزق وغادة عادل وخالد الصاوي وطارق عبدالعزيز وملك قورة والمخرج محمد أمين.

كما حضر عدد من الضيوف للعرض الخاص للفيلم، والذين حرصوا على تهنئة الأبطال ومنهم مصطفى درويش وسليمان عيد وعلا رشدي وعدد آخر من الفنانين.

فكرة فيلم 200 جنيه

وتدور فكرة الفيلم حول 200 جنيه، تتنقل بين أكثر من شخص من طبقات اجتماعية مختلفة، ومن خلال هذا التنقل، يتمّ عرض قصص هؤلاء الأشخاص في إطار من التراجيديا والكوميديا.

وكان قد تمّ طرح الأغنية الدعائية لفيلم 200 جنيه، بصوت الفنان أحمد سعد، وحققت نجاحًا بمجرد طرحها على مواقع التواصل الاجتماعي.