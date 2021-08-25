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على غرار «منى زكى وأحمد حلمى».. زيجات فنية تتخطى الـ20 عاما

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القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

منى زكي وأحمد حلمي

«بقالي 20 سنة متجوزة وده إنجاز بالنسبة لجيلي لأنهم مبيكملوش»، بهذه الكلمات وصفت الفنانة منى زكي، خلال استضافتها في برنامج «صاحبة السعادة» مع الإعلامية إسعاد يونس، حال جيلها من الشباب «اللى مبيكملوش فى الجواز»، لكن الثنائي «أحمد حلمي ومنى زكي»، لم يكن الوحيد الذي استمر زواجه لسنوات تخطت الـ20 عاما، وفى سطور يستعرض«هُن»، قصص زيجات ناجحة في الوسط الفنى ومنها «روجينا وأشرف زكي» و«داليا مصطفى وشريف سلامة».

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روجينا وأشرف زكي

قصة حب طويلة جمعت بين الفنان أشرف زكي والفنانة روجينا، بدأت داخل معهد الفنون المسرحية، إذ كان زكى معيدًا يُدرس لروجينا مادة الدراما، ليقع على الفور في غرامها ويتقدم لخطبتها حتى تم الزواج، فيما يصل فارق العمر بينهما لأكثر من 13 عام فروجينا تبلغ من العمر حاليا نحو 47 عامًا أما أشرف زكى فهو من مواليد 1960 نحو 60 عامًا.

انجب الفنان أشرف زكي وروجينا، ابنتين هما «مايا ومريم»، حيث تعد علاقاتهما من أقدم العلاقات الناجحة داخل الوسط الفني، والتي تمتد لأكثر من 25 سنة زواج.

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داليا مصطفى وشريف سلامة

يعتبر زواج شريف سلامة والفنانة داليا مصطفى، من أشهر القصص التي عرفها الوسط الفني، إذ جمعت بينهم قصة حب أثناء دراستهما الجامعية واستمرت لأكثر من 6 سنوات، بدأت بالزمالة للتحول إلى قصة حب في السنة الثانية.

كان عمر الفنانة داليا مصطفى، حينما وقعت في غرام شريف سلامة 17 عامًا، إذ كان صديقًا لشقيقها، فيما يستمر زواج الفنان شريف سلامة وداليا مصطفى لأكثر من 20 عاما حاليا.

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أحمد السقا وزوجته.. 21 سنة حب

الفنان أحمد السقا وزوجته مها الصغير، من أكثر الزيجات الناجحة التي شهدها الوسط الفني، إذ تزوجا فى العام 1999.

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كان زواج أحمد السقا ومها الصغير، غير تقليدي، إذ طلب يدها للزواج من والدها الساعة 5 صباحًا، بعد انتهاء من عرض مسرحية «ألاباندا»، وللسقا والصغير 3 أبناء، هم: «ياسين، حمزة، نادية» وجميعهم له ميول فنية.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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