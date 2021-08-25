«زعل» ولا مرض خطير؟.. تعرف على سبب ظهور بقع زرقاء على الجسم؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعاني عدد من الأشخاص، وبخاصة السيدات، من ظهور بقع زرقاء، بالذراعين، والساقين، عقب الاستيقاظ من النوم مباشرة، وفيما يخشى البعض أن تكون تلك البقع إشارة لمرض خطير يستوجب الفحص الطبى الدقيق، يفسرها أخرين بأنها ناتجة عن التعرض لـ«زعل زائد»، قبل النوم.

وفى سطور تجيب «هُن» عن سبب ظهور تلك البقع على مناطق متفرقة بالجسم، ووفقًا لما ذكره موقع «webmd» الطبي، فهناك العديد من الأسباب التي تتسبب فى ظهور تلك البقع ومنها:

سبب ظهور بقع زرقاء على الجسم

- التهابات الأوعية الدموية، تعد واحدة من أهم أسباب ظهور علامات زرقاء في الجسم.

- سوء التغذية، ووجود نقص في فيتامينات، مثل فيتامين «ب 12»، أو فيتامين «ج»، أو فيتامين «ك»، وحمض الفوليك.

- تعفن الدم بسبب تراكم السموم في الدم أو الأنسجة.

- الإشارة لأمراض الكبد، مثل التليف.

- نتيجة الإصابة ببعض أنواع السرطانات، مثل سرطان الدم، والورم النقوي المتعدد.

- الإصابة ببعض الأمراض المتعلقة بالالتهابات المزمنة: مثل مرض الذئبة.

طبيب أوعية دموية يرد

وبحسب ما ذكر الدكتور محمود عبد الحميد، استشاري القلب والأوعية الدموية بجامعة عين شمس، خلال حديثه لـ«هُن»، فإن ظهور البقع الزرقاء، مع تورم جزء من الجسد، يشير للإنسداد في الأوردة، بينما ظهورها بدون تورم، مع النزيف تحت الجلد، فهو يشير لانخفاض في الصفائح الدموية، التي تصل للسيولة في الدم في النهاية.

هاني الناظر: الزعل سبب

وعلى الجانب الآخر، قال الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، إن سبب تصبغ الجلد بتلك البقع الداكنة التي تظهر على الجسم، فور الاستيقاظ من النوم، قد يعود إلى المعاناة من «الزعل والتوتر»، لما يعقبها من ارتفاع ضغط الدم، وانفجار بعض الشعيرات الدموية الدقيقة التي تُسبب تجمعات الدماء، فتظهر بصورة بقعة داكنة، مضيفا: «بلاش وانت داخل تنام تفكر في الحاجات اللي تزعل».

وأضاف الناظر فى تصريح لـ«هُن»: أن ضعف جدار الأوعية الدموية والشعيرات، هو حالة مرضية، لكنها ليست خطيرة، ويجب الفحص من خلال تحاليل صورة الدم الكاملة، ومعرفة نسبة السيولة والتجلطات.