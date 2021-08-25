زوجة خالد الصاوى للزملكاوية: «هارد لك».. والفنان: «أهلاوية متعصبة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كواحد من عشاق الساحرة المستديرة، تابع الفنان خالد الصاوى وزوجته مي كريم مباراة الزمالك والإنتاج الحربي، التى أقيمت، أمس، وانتهت بفوز النادي الأبيض، ما يعنى تتويجه بالدورى المصري وقضاء أبناء ميت عقبة ليلة سعيدة في أرجاء المحروسة.

خالد الصاوي: ماليش في الكورة بس مراتى متعصبة

وعلى الرغم من عدم انتماء الصاوي لأي من الفريقين «الأهلي والزمالك»، إلا أنه حاول ممازحة زوجته، قائلا: «أنا مليش في الكورة ولا بشجع لا أهلي ولا زمالك علشان أنا مبحبش التعصب بس مراتي مي هي أهلاوية متعصبة جدا».

لترد مي كريم زوجة الفنان خالد الصاوى في تصريحات لهما لـ«الوطن»، «فعلا أنا أهلاوية وبشجع النادي الأهلي جدا وعايزة أقول للزمالك هارد لك في كل الأحوال، دا مجرد دوري واحد بس»، ليعلق «الصاوي»، بالقول: «شوفتوا بقى أهو هو دا التعصب البغيض اللي بقولكوا عليه علشان كدا مبحبش أشجع كورة خالص».

يشار إلى أن نادى الزمالك حسم، أمس، تتويجه بالدوري المصري الممتاز الـ13 في تاريخه، بعد الفوز على الإنتاج الحربي في الجولة الـ33.

فيلم 200 جنيه

يذكر أن الفنان خالد الصاوي شارك في فيلم 200 جنيه المعروض حاليا في دور العرض، بجانب مجموعة كبيرة من الفنانين، منهم: إسعاد يونس وأحمد السقا وليلى علوي وهاني رمزي وأحمد رزق وأحمد آدم ومي سليم ودينا فؤاد وطارق عبد العزيز، من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج محمد أمين، حيث يشهد «200 جنيه»، عودة الفنانة إسعاد يونس للتمثيل بعد غياب دام لسنوات طويلة.