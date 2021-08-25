هل تعطس بعد الأكل؟.. إليك الأسباب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

العطس هو استجابة طبيعية للتهيج في تجويف الأنف لدى الشخص، ويمكن أن يحدث عن طريق تناول الطعام، وغالبًا ما يكون نتيجة لاستنشاق شيء يهيج الأنف، ولكن قد يكون ناتجًا عن استنشاق الهواء البارد أو النظر إلى الأضواء الساطعة أو تناول الطعام.

هناك عدة أسباب محتملة تجعل الشخص يعطس بعد تناول الوجبات، نوضحها وفق موقع "thegrandhealthcare".

-التهاب الأنف الذوقي:

وتسبب هذه الحالة على وجه التحديد أن يعطس الشخص بعد تناول الطعام، ولا يرتبط التهاب الأنف الذوقي بالحساسية، لذلك يُعرف باسم التهاب الأنف اللاأرجي، ويحدث ذلك عندما تكون الأعصاب الأنفية شديدة الحساسية للمحفزات البيئية.

وتظهر أعراض التهاب الأنف الذوقي عادةً في غضون دقائق من تناول الطعام ويمكن أن تشمل:

العطس.

سيلان الأنف.

احتقان الأنف أو انسدادها.

ويعتبر التهاب الأنف الذوقي شائع بشكل خاص بعد تناول الأطعمة الحارة أو الساخنة بما في ذلك:

الفلفل الحار.

الكاري.

الحساء الساخن.

ويمكنك منع هذه الأعراض عن طريق تجنب الأطعمة المحفزة التي تسبب لك هذه الحالة.

-رد فعل:

قد يعطس بعض الأشخاص بعد تناول وجبة كبيرة، ويُعرف هذا بردود الفعل snatiation reflex ، وتشعر بهذا عندما تكون معدتك ممتلئة وتصبح مشدودة، وقد يؤدي ذلك إلى العطس مرة واحدة أو نوبة عطس.

-الحساسية الغذائية:

في بعض الأحيان، عندما يأكل الشخص طعامًا يكون حساسًا بشكل خاص، فيمكنه العطس، وقد تشمل الأعراض الأخرى حكة في العين أو طفح جلدي خفيف، وفي الحالات الشديدة، قد يكون لدى الشخص رد فعل تحسسي شديد يعرف باسم الحساسية المفرطة التي تسبب تورمًا شديدًا وصعوبة في التنفس، ومن بعض الأطعمة الأكثر شيوعًا التي يمكن أن تسبب الحساسية هي الحليب والبيض والفول السوداني وفول الصويا والمكسرات.

-نزلة برد أو انفلونزا:

أيضًا، في بعض الأحيان قد يصاب الشخص بنزلة برد أو مرض آخر يمكن أن يسبب له العطس بعد الأكل.

فيما يلي بعض النصائح التي قد تقلل من العطس بعد تناول الوجبة وتشمل ما يلي:

-يمكن للشخص أن يحبس أنفاسه بشكل مريح، وهذا يساعد على منع منعكس العطس.

-الضغط على جسر الأنف لمنع العطس من الحدوث.

-تجنب تناول الأطعمة المعروفة بأنها تسبب العطس أو الأطعمة التي يعاني الشخص من حساسية تجاهها.

-تناول وجبات صغيرة على مدار اليوم بدلاً من عدة وجبات كبيرة، حيث يمكن أن تؤدي الوجبات الكبيرة إلى تحفيز منعكس الشخير.

-تناول مزيلات الاحتقان التي لا تستلزم وصفة طبية، مثل السودوإيفيدرين، لتقليل أي تورم أو حساسية بالأنف قد تسبب العطس بعد الأكل.

-قد تساعد بخاخات الأنف المضادة للهيستامين التي تصرف بدون وصفة طبية أيضًا في تقليل حدوث العطس بعد الأكل، كما تمنع هذه البخاخات إطلاق الهيستامين، وهي مركبات التهابية يمكن أن تسبب العطس.

الخلاصة:

نادرًا ما يكون العطس المستمر بعد الأكل سببًا للقلق الطبي، ولكن يمكن أن يكون مزعجًا ومشتتًا للانتباه، ويمكن أن يتسبب أيضًا في انتشار الرذاذ في الهواء، مما قد يؤدي إلى انتشار الفيروسات والبكتيريا، لذلك قد ترغب في تقليل احتمالية انتشاره بعد الأكل.

وحاليًا، لا يوجد علاج مضمون لالتهاب الأنف الذوقي أو الشخير، وفي كثير من الحالات، يمكنك منع هذا المنعكس عن طريق الابتعاد عن بعض الأطعمة أو تجنب تناول وجبات كبيرة.