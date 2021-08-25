متنوعة وأنيقة.. إطلالات النجوم في العرض الخاص لفيلم "200 جنيه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

تنوعت إطلالات النجوم والنجمات خلال حضورهم العرض الخاص لفيلم "200 جنيه"، الذي أقيم الثلاثاء في سينما داندي مول، ومن المقرر طرحه للعرض الجماهيري اليوم الأربعاء 25 أغسطس.

وفي التقرير التالي نستعرض لكم أبرز إطلالات نجوم ونجمات الفن من العرض الخاص للفيلم.

ليلى علوي:

طلت الفنانة ليلى علوي بجامبسوت باللون الأحمر بقصة الأوف شولدر، واعتمدت مكياجا قويا، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأبيض، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

مي سليم:

وارتدت الفنانة مي سليم فستانا باللون الأسود، بقصة الأوف شولدر، واعتمدت مكياجا ترابيا، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود وكلاتش باللون البني، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

دينا فؤاد:

كما ظهرت الفنانة دينا فؤاد بفستان كت باللون الأسود، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.

إسعاد يونس:

وتألقت الفنانة إسعاد يونس بكارديحان متعدد الألوان ونسقت أسفله توب وبنطلون وحذاء باللون الأسود، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا.

هاني رمزي:

ارتدى الفنان هاني رمزي بليزر باللون الأوف وايت مع قميص باللون البيبي بلو وبنطلون جينيز باللون الأزرق الغامق.

خالد الصاوي:

ظهر الفنان خالد الصاوي ببليزر باللون الأوف وايت مع قميص وبنطلون باللون الأبيض.