منها تعزيز البصر.. 9 أسباب تدفعك لتضمين نظامك الغذائي بالبراعم

محمد اسماعيل - القاهرة - انتشرت في الآونة الأخيرة نقع البقوليات وإنباتها وضمها إلى النظام الغذائي اليومي للاستفادة من الفوائد الصحية المختلفة للبراعم الخضراء، فهي غنية بفيتامين "C" وفيتامين "A" وحمض الفيتيك.

ووفق ما نقل "سبوتنيك"، فهناك تسعة أسباب مختلفة لإدراج البراعم في النظام الغذائي، وهي كما يلي:

1- تقلل البراعم من خطر الإصابة بمشاكل القلب والأوعية الدموية، لأنها تعزز من تواجد الكوليسترول الجيد في الجسم والتقليل من مستويات الكوليسترول الضار، كما أنها غنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية المضادة للالتهاب والبوتاسيوم.

2- تحافظ على تعداد خلايا الدم الحمراء في الجسم بسبب احتوائها على النحاس والحديد، وتساعد على إصلاح الشعيرات الدموية التالفة، وتحسّن إمداد الأكسجين لأجزاء مختلفة من الجسم، كما تحسّن من أداء الأعضاء والخلايا.

3- ينصح الخبراء بإضافة طبق من البراعم إلى النظام الغذائي اليومي، حيث يساعد على الحفاظ على النشاط والامتلاء لفترة أطول من الوقت بسبب محتواه العالي من الألياف وخلوه من السعرات الحرارية.

4- تساعد البراعم الغنية بمضادات الأكسدة على منع تدمير الحمض النووي ومكافحة الجذور الحرة التي هي السبب الجذري للشيخوخة المبكرة.

5- تحتوي البراعم على نسبة عالية من الألياف والأنزيمات الحية التي تعزز من عملية التمثيل الغذائي وتكسير الطعام، مما يساعد على امتصاص العناصر الغذائية ومحاربة الإمساك ومتلازمة الأمعاء.

6- تعزز حاسة البصر والرؤية لأنها مصدر غني بفيتامين "A" الذي يحتوي على عوامل مضادة للأكسدة.

7- تعتبر البراعم منبها قويا لخلايا الدم البيضاء بسبب احتوائها على نسبة عالية من فيتامين"C" و "A"، بالإضافة إلى خصائصها المضادة للأكسدة.

8- يحفز الزنك المتواجد في البراعم على إنتاج مادة الزهم التي تساعد في الحفاظ على رطوبة الشعر، مما يحمي الشعر من الشيب المبكر والتساقط، كما يساعد فيتامين "A" على إنتاج بصيلات شعر جديدة وتعزيز النمو .

9- يساعد تناول البراعم على زيادة إنتاج الكولاجين في البشرة مما يحسن من مرونة الجلد ويمنحه التوهج والانتعاش.

وأوضح الخبراء أننا نستطيع الحصول على طبق شهي ومفيد بإضافة البراعم إلى الطماطم والخيار والثوم والفليفلة، ومن ثم تزيينها بأوراق الكزبرة.