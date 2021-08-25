شبيهة نانسى عجرم.. «مها»: «بحس الأضواء عليا وبنتى بتنادينى باسمها» (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بملامح تبدو متطابقة، «رسمة العيون لم تختلف كثيرًا، ومظهر الفكين والشفاه وحتى الأنف واحد»، أصبحت «مها سامي» من بورسعيد، النسخة المصرية من الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، حيث لا تطأ قدماها مكانًا إلا ولقبها المتواجدين بالفنانة الشهيرة، حتى أن أطفالها الصغار، دومًا ما «ينادوها» باسم «نانسى» لتعلقهم بأغني المطربة اللبنانية، ولمدى التشابه الواضح بينها وبين أمهم.

اقرأ أيضًا:

شبيهة جيجي حديد: 90% موافق إني شكلها وبلاقي كومنتات مش لطيفة (صور)

شبيهة عبلة كامل لـ«هن»: اتشهرت في7 أيام وبعشق الفنانة في «خالتي فرنسا»

مها سامي، ابنة محافظة بورسعيد، فى العقد الثاني من عُمرها، تداولت صور حفل زفافها مؤخرًا عبر المجموعات الخاصة بالفتيات، على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، لتعبر عضوات «الجروبات»، عن مدى التشابه بينها وبين المطربة اللبنانية.

بحس الأضواء كلها عليا ونانسى بسيطة وعفوية

«بحب نانسي عجرم وبحس الأضواء كلها عليا»، بهذه الكلمات، علقت صاحبة الصور المتداولة مها سامي، على الشبة الواضح بينها وبين المطربة الشابة، مؤكدة: «أنها لم تسع على الإطلاق لهذا الشبه، باستخدام المكياج أو غيره من أدوات التجميل، إلا أن الأمر لافت للأنظار لكل من حولها: «أنا مش بقلدها ولا بحط ميك آب وأقارن نفسي بيها خالص، الناس اللي بتشبهني بيها أول ما بيشوفوني».

واستطردت: «أنا بحب نانسي جدًا، وأي حد بيشبهني بيها بتبسط جدًا، لأنها كمان شخص محبوب، وبحسها بسيطة وعفوية، فبحب أوي التشبيه ده وبيبسطني فعلًا».

مواقف طريفة ترويها الفتاة، بسبب ذلك الشبه، قائلة: «بحس الأضواء كلها عليا، في مرة فعلًا راجل عجوز وقفني وقالي انتي الفنانة اللي بتغني دي، وكتير في المواصلات لدرجة أن حد قالي مرة شكلك ممكن تتغري عشان شبه نانسي عجرم، وأنا ده أمر مش بسعى ليه في الأساس».

صور فرحي من 7 سنين وحتى بناتي شايفني شبه نانسي عجرم

وعن صور حفل زفافها المتداولة، أكدت أنها كانت منذ 7 سنوات، ولم تتغير ملامحها منذ ذلك الحين وحتى الآن: «أنا متجوزة من 7 سنين وأول حاجة قالهالي جوزي أنا بحبك انتي مش عشان انتي شبه نانسي خالص»، مضيفة: «عندي بنتين روزانا ورولا 7 سنين وسنتين، وبنتي الكبيرة فعلًا دايمًا تشبهني بيها بمجرد ما تشوفها في التلفزيون، والموضوع مُلفت جدًا».

وأضافت: «لما صور فرحي نزلت لاقيت كله بيبعتلي إني شبهها خصوصَا في الجزء اللي حوالين الفم والخد، ورسمة العين، وده حقيقي وده اللي الكل ملاحظه، لكن عمري ما استغليت الشبه ده في أي حاجة أو قصدته».