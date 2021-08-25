مسنة أمريكية توثق لحظات الفيضانات قبل وفاتها: «أسمع تدفق المياه.. الأمر مخيف» (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - ماما

بصوت يرتجف يغمره القلق والخوف من المصير المجهول، وثقت سيدة مسنة من ولاية «تينيسي» الأمريكية «من الشرفة»، لحظات الفياضانات التي اجتاحت منزلها، فى محاولة لوصف الوضع السيئ الذي وصلت إليه، وذلك عبر بث مباشر شاركته على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

السيدة «ألموند» كانت في وضع «يدعو للأسف»، حينما كانت توثق لحظات الفيضان الجائرة على منزلها، والمياه تحيط بها من جميع الاتجاهات: «نحن نغرق الآن في ويفرلي تينيسي.. إنه أمر مخيف».

كانت السيدة المسنة تتمتم الكلمات بصوت خافت، ينم عن الآلم الذي تعيش فيه، وخلال التصوير كان هناك صوت في الخلفية يبدو أنه نجلها يعبر عن أسفه هو الآخر من الوضع الذي لحق بهم وبمنزلهم، إذ قال: «اعتقد أن شيئا ما صدم جانب المنزل، بينما لا تزال المياه تجتاح المكان».

أثناء توثيق اللحظات القاسية التي تعيش فيها الأم المسنة ونجلها، بدأت مياه الفيضان تتسارع أكثر وأكثر ما جعلهما يصعدان إلى سطح المنزل ولكن جرفتهما مياه الفيضات بعيدا بعد انهيار السقف، وفق «سكاي نيوز».

الأمر مخيف..أسمع أصوات المياه المتدفقة

نجح الابن الذي كان في خلفية الفيديو في النجاة من مياة الفيضان ولكن فقدت الأم المسنة حياتها وسط حزن شديد ووضع يدعو للأسف، إذ كانت أخر كلمات قالتها السيدة قبل وفاتها وقبل انتهاء البث: «أسمع أصوات المياه المتدفقة.. هذا أمر مخيف حقا.. يا إلهي» لينتهي البث وتلتقط بعده أنفاسها الأخيرة.

مصرع توأمان في مدينة «ناشفيل»

وكانت الفيضانات التي ألمت بالولاية، راح ضحيتها الكثيرين ولفظوا أنفاسهم الأخيرة، وكان من بين الذين توفيوا إثر مياه الفيضانات الشديدة، توأمان يبلغ عمرهما 7 أشهر، في مدينة «ناشفيل» بالولاية بعد أن تم جرفهما من ذراعي والدهما.