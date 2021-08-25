منى زكى: قطعت صور فرحى لأنى كنت أبشع عروسة فى العالم.. وطلبت حفل زفاف جديد بعد 20 سنة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

روت الفنانة منى زكي ذكريات حفل زفافها، وأنها قضت شهر العسل خلال تصوير فيلم «مافيا»، موضحة: «كنت بصور مافيا وأنا في شهر العسل وكنت أبشع عروسة ممكن تتخيلها في العالم وكنت بطبق شفتين وتحضيرات الفرح مكنتش عارفة أعملها وتيجي كروت تصميم غلط وأصرخ وكنت بعمل أكشن ودراعي كان أزرق وكنت خاسة ويوم الفرح بقعت الفستان قبل ما أنزل للناس وشعري مكنش عاجبني ومعرفناش نظبطه وحد دخل لعب في الميكب بتاعي قبل ما أنزل».

وقالت منى زكي خلال لقائها مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج «صاحبة السعادة» المذاع عبر فضائية «dmc»: «كنت نازلة الفرح وأنا بطلع نار ومش طايقة نفسي وتعبانة وعارفة إني هسافر بكرا أروح أصور وبعتبر نفسي إني معملتش فرح وأحمد جه معايا وأنا بصور ولما خلصت تصوير قعدنا لوحدنا».

وكشفت الفنانة عن أنها «قطعت صور فرحها»، موضة «فعلت ذلك لأن شكلي مكنش عاجبني»، لافتة إلى أنها طلبت من زوجها الفنان أحمد حلمي أن يقيما حفلا جديدا بعد 20 عاما من زواجهما.

وانتقدت زكي دعاء: «يا رب تشوفي بنتك عروسة»، مضيفة «كأن ده المنتهى وبالنسبة لي ده مش حقيقي خالص».