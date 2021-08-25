الامارات | العنب الفاتح أم الداكن.. أيهما أكثر فائدة للصحة؟ خبيرة ألمانية تجيب

شكرا لقرائتكم خبر عن العنب الفاتح أم الداكن.. أيهما أكثر فائدة للصحة؟ خبيرة ألمانية تجيب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصفت خبيرة التغذية الألمانية آنتيه جال، العنب بأنه كنز من المعادن والفيتامينات؛ إذ يزخر بالبوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم والحديد والفوسفور وفيتامينات B مثل حمض الفوليك.

وأضافت أن العنب يعد أيضاً وجبة بينية مثالية؛ إذ يمد الجسم بالطاقة على نحو سريع بفضل محتواه العالي من الغلوكوز وسكر الفاكهة (الفركتوز). ويعد العنب غنياً بالألياف الغذائية وأحماض الفاكهة التي تتمتع بأهمية كبيرة لصحة الأمعاء.

وأشارت الخبيرة الألمانية إلى أن الألوان الداكنة للعنب (الأحمر والأزرق الداكن) تعد أفضل للصحة من الألوان الفاتحة (الأخضر والأصفر)؛ إذ تحتوي على نسبة عالية من مركبات النبات الثانوية، التي تتمتع بتأثير مضاد للالتهابات.

ومن ناحية أخرى، أوصت خبيرة التغذية الألمانية الأصحاء بتناول العنب مع البذور؛ إذ تحتوي البذور على مواد دابغة وألياف غذائية تعمل على تنشيط عملية الهضم. أما الأشخاص، الذين يعانون من أمراض الأمعاء، فمن الأفضل لهم تناول العنب دون بذور.

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