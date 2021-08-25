منى زكى: استكمال 20 سنة جواز إنجاز بالنسبة لجيلى.. واشتغلت في شهر العسل

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

اعتبرت الفنانة منى زكي أن استكمال 20 عاما زواج مع زوجها الفنان أحمد حلمى يعد إنجاز بالنسبة لبنات جيلها قائلة: «ده إنجاز بالنسبة لجيلي لأنهم مبيكملوش»، لافتة إلى أنها لاتفضل ارتداء حذاء بـ«كعب عالي» لأنها تعرضت لإصابة في القدم أثناء تصوير فيلم «أبوعلي» بسبب الكعب العالي.

وتذكرت الفنانة منى زكي خلال لقائها مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج «صاحبة السعادة» المذاع عبر فضائية «dmc»، مشاركتها عدد من الأعمال الفنية مع الفنان كريم عبدالعزيز، موضحة: «كنا أصدقاء منذ مشاركتنا في فيلم «اضحك الصورة تطلع حلوة» ثم فيلم «ليه خلتني أحبك» ثم فيلم «أبوعلي» وفيلم «أولاد العم».

وأشارت زكي إلى كواليس فيلم «أبوعلي» وبخاصة الأيام التي تصويرها في الواحات، قائلة: «10 أيام بدون هواتف محمولة نظرًا لعدم وجود شبكة كان فيه هناك تعابين والجو كان جميل»، مضيفة: «قبل مشهد القفز في النيل تعرضت للسقوط، والفيلم ده كان «نسمة» في حياتى وأن كواليس الفيلم كانت جيدة وكنا بنضحك طول الوقت»، مثنية على المخرج أحمد نادر: «بالنسبة لي مكنش متعب والراجل ده طلع محترم قوي».

كما تذكرت الفنانة الشابة مشاركتها مع الفنان أحمد السقا في فيلم «أفريكانو»، موضحة «أنها صوَّرت الفيلم ثاني يوم زواجها وقضت فترة شهر العسل في التصوير وكان معها زوجها الفنان أحمد حلمي».