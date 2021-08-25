احذري من وضع العدسات اللاصقة بعد المكياج.. ونصائح لاستخدامها

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

عادة ما تفضل السيدات ارتداء العدسات اللاصقة في أعينهن، لكن خبيرة عيون أمريكية حذرت من وضعها خاصة بعد استخدام المكياج، إذ أن ذلك له آثار سلبية على العين خطيرة، وربما يصل ضررها بشكل أكبر مما تتخيله، رغم أن السيدات يصبحن في حالة رضا.

وبحسب ما ذكرته صحيفة «صن» البريطانية، عن خبيرة العيون شارون كوبلاند، وهي عضو الجمعية الأمريكية، التي ذكرت أن وضع السيدات للمكياج قبل العدسات اللاصقة، أمر خطأ لأن ذلك يؤذي العينين، فوضع العدسات بعد المكياج ربما يؤدي ذلك إلى اتساخها، وتلوث العينين بالمكياج.

أنسب وقت لوضع العدسات اللاصقة

ونصحت خبيرة العيون أن أنسب وقت لوضع العدسات هو بعد تنظيفها وإزالة المكياج بشكل صحيح والتأكد من صلاحية جميع منتجات المكياج، وتابعت «شارون» أنه يجب استبدال منتجات المكياج بشكل دوري وذلك، لأن المنتجات القديمة تعني سقوط المزيد من الرقائق في العين، وأيضًا الماكياج القديم وأدوات تطبيقه مثل الماسكارا، يمكنها تجميع الميكروبات بسبب الاحتفاظ بها لمدة طويلة.

وينصح عادة الخبراء بغسل المكياج واستبدال العدسات بأخرى جديدة وتنظيفها، كما تنصح النساء اللائي يرتدين العدسات باستخدام المنتجات القائمة على الماء، بدلاً من الزيت، وألا يستخدمن المكياج العائد لصديقاتهن أبدًا.

أخطاء تقع فيها السيدات.. احذريها

وتحدثت أيضًا خبيرة العيون على بعض الأخطاء التي تقع فيها الكثير من السيدات، ونصحت بالتخلص من العدسات الملونة الشهرية بعد 30 يومًا إذا كانت العدسات مفتوحة، لأن صلاحيتها تكون لثلاثين يومًا فقط.

وعن العناية بها يجب على المرأة استخدام محلول معقم بدلًا من الماء لتنظيف العدسات، لأنها تحتوي على الكثير من البكتيريا، بما في ذلك كائن مجهري يسمى أكانثامويبا الذي يسبب تهيج العين والتهابها.

ويجب أيضًا عدم النوم والعدسات اللاصقة الشهرية في العينين، وعدم الاحتفاظ بالعدسات اللاصقة أثناء الاستحمام، لأن ذلك يؤدي إلى فقدان البصر.

كما يجب أيضًا تغيير العدسات على النحو الموصى به، سواء كان ذلك يوميًا أم أسبوعيًا حسب إرشادات طبيب العيون.