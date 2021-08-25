خطوات عمل «سمك فيليه» مقرمش دون دقيق وزيت

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تسعى كثير من السيدات إلى إعداد فيليه سمك بطريقة مختلفة للحصول على المذاق الرائع والمختلف، لذلك نقدم لكِ خطوات عمل «فيليه سمك» مقرمش دون إضافة دقيق وزيت، كما جاءت على «سي بي سي سفرة».

خطوات عمل «فيليه سمك» مقرمش دون دقيق وزيت

المكونات

كيلو سمك فيليه.

4 ملاعق كبيرة عصير ليمون.

ملعقة صغيرة كزبرة جافة.

ملعقة صغيرة كمون.

6 فصوص ثوم مفروم.

2 ملعقة كبيرة زيت.

2 ملعقة كبيرة زبدة.

ملح وفلفل.

بهارات سمك.

رشة جوزة الطيب.

كوب بقدونس مفروم للتقديم.

طريقة تحضير فيليه السمك بدون قلي

يتبل السمك بالليمون والكزبرة الجافة والكمون والملح والفلفل وبهارات السمك والثوم المفروم وعصير الليمون ويترك في الثلاجة مدة لا تقل عن ساعة لامتصاص التتبيلة.

وضع ملعقة زيت ومعلقة من الزبدة في طاسة ساخنة غير لاصقة.

وضع شرائح فيليه السمك في طاسة وتترك دون تقليب حتى تحصل على الصدمة الأولى في كل جانب.

عند الانتباه من ملاحظة كل جانب يقلب الفيليه على الجانب الآخر.

يترك الفيليه دون تقليب في الطاسة على كل جانب على نار متوسطة مدة لا تقل عن 5 دقائق حتى الحصول على طبقة بنية.

يخرج الفيليه من الطاسة ويوضع في طبق التقديم ويزين بالبقدونس بجانب بعضه.

وللحصول على فيليه مقرمش يجب القيام ببعض الخطوات:

تسوية الفيليه على نار متوسطة دون قلي.

تسويته في طاسة أو صينية تيفال غير لاصقة، حتى لا يحترق ويلتصق.