رضوى الشربيني: «الجوازة المتأخرة أحسن من الغلط».. وهنا الزاهد تعلق

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

‎ شاركت الإعلامية رضوى الشربيني، المتابعين، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، أحدث جلسة تصوير خضعت لها وأحدثت بتعليقها تفاعل بين المتابعين.

وظهرت «رضوى» بإطلالة كلاسيك، إذ ظهرت مرتدية «بلوزة» حمراء وبنطلون من اللون الأسود، وعلقت على الصورة بعنوان «الجوازة المتأخرة أحسن بكتير من الجوازة الغلط»، وتفاعل معها المتابعون في التعليقات كان من بينهم الفنانة هنا الزاهد التي علقت قائلة: «قمر».

وكان من بين تعليقات المتابعين: «طب ما بلاش الجواز من أصله» «ما شاء الله تبارك الله» «سيدة النصائح الزوجية دون زوج» «منورة أوي يا قمر».

تدوينة غريبة لـ رضوى الشربيني

وكانت الإعلامية رضوى الشربيني، أثارت تفاعلا قبل أيام، بتدوينة أثارت بها تساؤلات كثير من متابعيها، إذ خرجت من الحديث عن الحسد وكيفية التخلص منه إلى الحديث عن الأعمال والسحر، وقالت «الشربيني» في تغريدتها: «لا حسد إيه بلاش جهل..إحنا معمولنا أعمال».

وتفاعل معها المتابعون في التعليقات على التدوينة التي أثارت الجدل والتساؤلات من المتابعين: «عمل مغربي، يلا نستعمل الملح لفك الأعمال يا ست رضوى، عليكي وعلى الملح، الاثنين حقيقة للأسف في الوطن العربي والحسد والغيرة ممكن يدخلوا صحابهم النار ببساطة نسأل الله السلامة، فعلا أنا لقيت صورة ليكي في المقابر ملزوقة على عروسة ومكتوب عليها كلام مش مفهوم، ربنا يحافظ عليكي ويبعد عنك الشر، ياما ناس ماتت بسبب الحسد، بلاش جهل الحسد مذكور في القرآن الكريم».

وكانت الإعلامية رضوى الشربيني، ذكرت قبل ذلك خلال برنامجها «هي وبس»، طرق التخلص من الحسد، أثناء استضافتها حنان زينال، خبيرة العلاج بالطاقة، وقالت وقتها: «الحقيقة أن كل البيوت بيأمنوا بالحسد وأنه مذكور في القرآن ولا مفر منه، إزاي نعرف إن إحنا محسودين».

وردت عليها حنان زينال، قائلة: «أول حاجة لازم نحطها في دماغنا إن لو اجتمع الإنس والجن لن يضروك إلا بإذن الله، ولن ينفعوك إلا بإذن الله، الحسد أحسه إزاي إن أنا مشتت ذهني، ونفسي تقيل وفي نغزة في بطني بدون أسباب وده يبقى اسمه عين».