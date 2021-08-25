في السعودية.. جولات بالهليكوبتر تعرض التراث الجيولوجي

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

تظهر المناظر الطبيعية الفريدة للعلا ثلاث فترات جيولوجية متميزة تعود إلى حوالي ألف مليون عام مضى. وبينما يتمتع علماء الآثار والجيولوجيون بفرصة التحليق فوق العلا كجزء من عملهم لفهم هذا التاريخ وتوثيقه، يمكن لزوار العلا الآن الاستمتاع بتنوع المعالم الآثرية والأهمية العالمية للمناظر الطبيعية بالمحافظة من خلال القيام بأول جولات هليكوبتر ترفيهية بالمملكة العربية السعودية.

ويقول دون بوير، وهو أحد أوائل الجيولوجيين، الذين قاموا برحلات جوية بالهليكوبتر قائمة على الأبحاث في العلا، إن الزائرين سوف يمرون بأكثر التجارب إثارة في حياتهم عند رؤية العلا من الجو.

وقال بوير بناءا على أبحاثه عن تضاريس العلا الجيولوجية: "في حين أن الصخور هي أنواع صخرية شائعة في أغلبها، فإن وجود ثلاثة من المناظر الطبيعية المختلفة تماما – الصخور العربية لما قبل العصر الكمبري، والحجر الرملي الذي أُضيف طبيعيا فوقها، ثم البازلت الأسود، الذي تشكل من الانفجارات البركانية - كل ذلك في منطقة واحدة، وهو ما يجعل العلا مميزة للغاية".

رحلة تحبس أنفاسك

وأضاف بوير: "لقد خلقت عوامل التعرية الجوية وتغيرات الرياح والمياه تصريفا طبيعيا مثل الوادي، الذي يخترق العلا والأودية شديدة الانحدار المجاورة. لقد نحتت هذه العناصر قمم التلال وخلقت حوافا خشنة من البازلت والتشكيلات الصخرية المثيرة للاهتمام، ستجد مجموعة متنوعة من الألوان ذات القوام المختلف من البازلت الأسود إلى الحجر الرملي متعدد الطبقات. إنها رحلة جيولوجية غير عادية تحبس أنفاسك وتكاد تجعلك تبكي من الإثارة والشعور بالرهبة في بعض الأحيان".

تم تحديد عشرات الآلاف من المواقع الأثرية في العلا وتم التحقيق عن كثب في القليل منها حتى الآن. الفترة الزمنية، التي يغطيها علم الآثار في العلا، تقارب ما لا يقل عن 7000 سنة، بما في ذلك فترة دادان وعصر الأنباط.

ويقول بوير إنه من الواضح أنه كان هناك الكثير مما يحدث حتى في المناطق الصحراوية النائية، وهو ما يقول عنه إنه أمر رائع بالنظر إلى النقص الواضح في الأدلة على وجود مستوطنات قد يكون عاش فيها هؤلاء القدماء.

وأضاف بوير: "المناظر الطبيعية، التي نراها اليوم، هي إلى حد ما نفس المشهد، الذي رآه الأشخاص الموجودون هنا من قبل 7000 عام. متعة الطيران فوق هذا الجزء من شبه الجزيرة العربية -بدلا من المواقع التراثية في أوروبا على سبيل المثال- هو عدم وجود فوضى. المساحات شاسعة في العلا، وتجعلك ترى الأشياء في حالتها الأولية وحالة الحفظ جيدة جدا بشكل عام".

7 مواقع رئيسية

تتوفر رحلات الهليكوبتر بسعر 750 ريالا سعوديا للشخص الواحد وتعمل مرتين في اليوم. وتستغرق الرحلة مدة قدرها 30 دقيقة وتغطي 7 مواقع رئيسية ذات أهمية بما في ذلك جبل الفيل الضخم أشهر تكوين صخري جيولوجي طبيعي في العلا، والحِجر، أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو والعاصمة الجنوبية للحضارة النبطية وسكة حديد الحجاز والأعجوبة الهندسية الحديثة قاعة مرايا، أكبر مبنى من المرايا العاكسة في العالم؛ حيث يتلألأ مثل الماس في الصحراء.

ستشمل الجولة أيضا الطيران فوق جبل عكمة (المكتبة المفتوحة) ودادان، عاصمة مملكتي دادان ولحيان بالإضافة إلى بلدة العلا القديمة، وهي مدينة من القرون الوسطى تعود إلى القرن الثاني عشر الميلادي، وذلك قبل الطيران والعودة إلى قرية فرسان.

جدير بالذكر أن العلا تقع على بعد 1100 كيلومتر من الرياض في شمال غرب المملكة العربية السعودية، وهي منطقة ذات تراث طبيعي وإنساني غير مسبوق. تغطي العلا مساحة شاسعة تصل إلى 22.561 كيلومترا مربعا، وتشمل واحة خصبة وجبالا شاهقة من الحجر الرملي ومواقع تراث ثقافي قديم يعود تاريخها إلى آلاف السنين عندما حكمتها مملكتي لحيان والأنباط. الموقع الأكثر شهرة واعترافا في العلا هو الحِجر وهو أول موقع تراث عالمي لليونسكو في المملكة العربية السعودية.

الحِجر هي مدينة قديمة تبلغ مساحتها 52 هكتارا ، وكانت المدينة الجنوبية الرئيسية للمملكة النبطية وتتألف من 111 مقبرة الكثير منها محفوظة جيدا بواجهات متقنة مقطوعة من نتوءات الحجر الرملي المحيطة بالمستوطنة الحضرية.

تشير الأبحاث الحالية أيضًا إلى أن الحِجر كانت البؤرة الاستيطانية الجنوبية للإمبراطورية الرومانية بعد غزو الرومان للأنباط عام 106 م.

العلا هي أيضا موطن لحضارة دادان القديمة، وعاصمة مملكتي دادان ولحيان، وتعتبر واحدة من أكثر مدن الألفية الأولى قبل الميلاد تطورا في شبه الجزيرة العربية. أما جبل عكمة فيعد بمثابة مكتبة مفتوحة تضم مئات النقوش والكتابات بعدة لغات مختلفة. أيضا بلدة العلا القديمة، وهي متاهة تضم أكثر من 900 منزل من الطوب اللبن تم استيطانها من القرن الثاني عشر على أقل تقدير، وسكك حديد الحجاز وقلعة الحِجر، وهي كلها مواقع رئيسية في قصة لورنس العرب وفتوحاته.