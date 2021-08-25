نصائح سمية الخشاب لتخطي العلاقات المؤذية: "اللي خلقه خلق اللي أحسن منه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

عادة ما تثير الفنانة سمية الخشاب، جدل وسخرية الجمهور وذلك بسبب تصريحاتها وردها على تعليقات الجمهور، فضلا عن صورها التي تنشرها عبر حسابتها بـ"فيسبوك" و"إنستجرام" و"تويتر".

وردا على التعليقات التي ترد إليه، قدّمت سمية بعض النصائح للفتيات لكي يتخطوا العلاقات المؤذية في حياتهم، وكانت كالتالي:

- التجاهل.

- لما يخونك بتحسي بانعدام في ثقتك بنفسك فلازم تبدأي تحبي نفسك وتعرفي أنه لو كان بيحبك من اﻷول مكنش عمره فكر يعمل كدة (العيب مش فيكي).

-افتكري إنه في 7 مليار بني أدم على وجه الكوكب واللي خلقه خلق اللي أحسن منه وهيقدر يقدرك.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة سمية الخشاب هي أغنية أوعدك التي شاركت فيها مطرب اﻷغاني الشعبية عمر كمال.