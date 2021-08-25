ارتدته الفنانة نورهان.. متابعون يسخرون من بلوزة إسعاد يونس: "مفرش النيش بقى موضة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

طلت النجمة الكبيرة إسعاد يونس في الحلقة الماضية من برنامجها "صاحبة السعادة"، والتي استضافت فيها النجمة منى زكي، مرتدية بلوزة باللون اﻷبيض، ما أثارت جدل الجمهور، وسخر منها البعض مشبها إياها بـ"مفروش النيش".

أيضا ظهرت بنفس البلوزة الفنانة نورهان سعيد في صورة نشرتها على حسابها الخاص على "إنستجرام".



وانهالت التعليقات الساخرة، بأن البلوزة تشبه "مفرش النيش" القديم، وأنه عاد إلى الموضة مرة أخرى، ومن أبرز التعليقات: "قومي يا بت البسي مفرش النيش وخليكي على الموضة"، و"مفارش النيش طلعت موضة".

وبلوزة إسعاد يونس، مصنوعة من الورود باللون اﻷبيض، ونسقت معها توب كات وبنطلون باللون اﻷسود، واعتمدت مكياجاً قوياً، واختارت أن يكون شعرها منسدل.

أما الفنانة، نورهان سعيد، ارتدت نفس البلوزة، ونسقت معها توب كات باللون اﻷبيض، ونظارة شمسية باللون البينك الفاتح، واعتمدت مكياجاً خفيفاً، واختارت أن يكون منسدل.