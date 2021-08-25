«اختار الوقت والطريقة».. نصائح بسيطة لتقليل خطر اللحوم الدهنية

القاهرة - سمر حسين - صحة

ربما تعتبر أطباق اللحوم الدهنية من الأكلات الشهية للكثيرين، ورغم طعامها الشهي، إلا أن أضرارها لا حصر لها، إذ أنها تزيد من مستويات الكوليسترول في الدم وتضر بجهاز القلب والأوعية الدموية، لكن نصائح بسيطة يمكن اتبعها للتقليل من الأضرار البالغة التي تصيب من يقبل على تناولها بكثرة.

فاسيلي إميليانينكو، الطاهي المتخصص، الذي قدم عددا من النصائح البسيطة، لتقليل المشاكل الصحية والخطر الجسيم الذي يقع من الإفراط في تناولها، وذلك بحسبما نقلته «سبوتينك»، عن الطاهي المتخصص الذي وضع نصائح أيضًا عن كيفية اختيارها اللحوم.

الصنف

نصح الطاهي «إميليانينكو» أنه عند اختيار اللحوم في المحلات أو الأسواق، من الأفضل إعطاء الأفضلية للأصناف الغذائية، وتعتبر الدواجن من أفضل اللحوم الغذائية لأنها تحتوي على أقل قدر من الدهون.

الفصول

نصح أيضًا الطاهي المتخصص أنه من الأفضل تناول بعض أنواع اللحوم في الصيف (مثل لحوم الأبقار) الأقل دهنًا، وبعضها في الشتاء (منها لحم الخاروف) الأكثر دهنًا.

الاعتدال

ورأى الطاهي أن المبدأ الرئيسي الذي يجب على محبي اللحوم الالتزام به، هو عدم الإفراط في تناول الطعام.

أسلوب الطهي

شدد «إميليانينكو» على ضرورة اختيار الطرق الصحيحة لطهي اللحوم، إذ قال: «عليك أن تعرف أن الدهون الزائدة السخونة سامة وأن اللحوم المقلية غير صحية. كما يعتبر العديد من خبراء التغذية».

توازن الماء مع الدهن

ورأى «إميليانينكو»، أنه إذا كنت تأكل اللحوم الدهنية، تكون في حاجة لتناول الكثير من السوائل، مشيرًا إلى أنه من حيث المبدأ، تتكون خلايانا من الدهون والماء، لذلك إذا تناولنا الكثير من الدهون وشربنا القليل من الماء، فإن لويحات الكوليسترول سوف تتشكل، وإذا شربنا كمية كافية من الماء، فسيكون توازن الماء والدهون في الجسم طبيعيًا.