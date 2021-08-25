أعراض ظهور فيروس دلتا على الأطفال.. كيف تتعامل الأمهات مع إصاباتهم؟

القاهرة - سمر حسين - ماما

قلق أصيب الأمهات بعد اكتشاف أول حالة إصابة بمتحور «دلتا بلس» في مصر، لتبحث كل أم عن الطريقة المناسبة لحماية أطفالها من الفيروس، وتتساءل عن الأعراض التي تشير إلى الإصابة به.

قال الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، إن أعراض المتحور «دلتا» على الأطفال، هي نفسها أعراض فيروس كورونا، موضحًا أنها تكون مصاحبة لأعراض أخرى طفيفة من بينها ارتفاع درجة الحرارة، آلام في العظام، فقدان حاستي الشم والتذوق، بينما الأعراض على الأطفال تظهر في شكل «دور برد».

استشاري مناعة: الإصابات تزيد في شهري أغسطس وسبتمبر

وأضاف الحداد لـ«هن»، أن الأطفال الذين يعانون من مشكلات مناعية مثل الأطفال مرضى السكري أو القلب أو الكلى، تكون مضاعفات الإصابة عليهم أكبر من غيرهم، مشيرًا إلى أنه في شهري أغسطس وسبتمبر، تتزايد الإصابة والأعراض وتتماثل مع أدوار البرد المعتادة.

ماذا تفعل الأمهات عند ظهور أعراض فيروس دلتا على الأطفال؟

وأكد استشاري الحساسية والمناعة، أن هناك عددًا من الإجراءات الاحترازية التي يجب على الأمهات القيام بها، من بينها عزل الطفل حال ظهور الأعراض عليه في المنزل، حتى التأكد أنها ليست أدوار البرد المعتادة التي يصاب بها الأطفال في مثل هذا السن، مضيفًا أنه ليس هناك سن محدد للأطفال الذين يصابون «الأكثر عرضة للإصابة هم الأطفال الأكثر خروجا من المنزل».

التغذية السليمة للأطفال مصابي فيروس دلتا

وتابع «الحداد»، أن التغذية السليمة عاملا مهما في سلامة الطفل، فيجب الاهتمام بالأطعمة عالية البروتين قليلة الدسم والسكر، كذلك العصائر والليمون والسلطة الخضراء والخضروات، موضحا أن الغذاء البروتيني هاما جدا بالنسبة للطفل.