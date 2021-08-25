نوع فاكهة يخفض الكوليسترول ويمنع ارتفاع ضغط الدم.. تعرف عليه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

غالبًا ما يعمل ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول جنبًا إلى جنب مع بعضهما البعض، وعند ترك كلتا الحالتين دون علاج، يمكن أن تمهد الطريق لمضاعفات خطيرة في القلب، مما يجعلها عوامل خطر للوفاة المبكرة، ومع ذلك، فقد ثبت أن فاكهة واحدة تقدم تحسينات جذرية لكلتا الحالتين، وفقًا لموقع express.

يتسبب ارتفاع الكوليسترول في حدوث الالتهاب وإفراز هرمون معين مما يؤدي إلى انقباض الأوعية الدموية، وبالتالي رفع قراءات ضغط الدم، فيمكن زيادة مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية بشكل كبير، ومع ذلك، يمكن عكس كلتا الحالتين مع فاكهة واحدة ثبت أن لها تأثيرات قوية للحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية وتعزيز طول العمر.

-ضغط دم مرتفع

تتراكم الأدلة الداعمة للفوائد الصحية لتناول الفواكه والخضروات، وحددت الدراسات الدهون الزائدة في الجسم كأحد العوامل المهيمنة لارتفاع ضغط الدم، لذلك، فإن تناول نظام غذائي غني بالحبوب الكاملة والفواكه والخضروات ومنتجات الألبان قليلة الدسم يمكن أيضًا أن يخفض ضغط الدم.

ويحتوي التفاح، على وجه الخصوص، على العديد من العناصر التي يمكن أن تساعد في درء المزيد من التعقيدات في المستقبل، فيوفر المعادن مثل البوتاسيوم ومواد تسمى الفلافونويد، وكلاهما مرتبط بضغط الدم.

وجدت دراسة نُشرت في مجلة Critical Review in Food Science and Nutrition في عام 2020 ، أن تناول ما بين 1000 و 150 جرامًا من التفاح الكامل كان مرتبطًا بانخفاض مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية في ضغط الدم.

قيمت الدراسة، التي شملت 30 رجلاً وامرأة أصحاء تتراوح أعمارهم بين 33 و 70 عامًا، تأثير التفاح الكامل على ضغط الدم، وتم تقسيم المشاركين في الدراسة بشكل عشوائي إلى أربع مجموعات مختلفة.

أظهرت النتائج أن أولئك الذين تناولوا 120 جرامًا من لحم التفاح و 80 جرامًا من قشر التفاح قللوا بشكل كبير من قيم ضغط الدم الانقباضي بمقدار 3.3 ملم زئبق.

يتم قياس ضغط الدم من خلال الضغط الانقباضي والضغط الانبساطي، ويحدث الضغط الانقباضي عندما ينقبض القلب، مما يدفع الدم عبر الشرايين، وعندما يكون القلب في حالة راحة بين الضربات، ينخفض ضغط الدم إلى أدنى قيمته، والتي يشار إليها باسم الضغط الانبساطي.

ينتج الفرد السليم عادة ضغطًا انقباضيًا يتراوح بين 90 و 120 مم زئبق (زئبق)، وضغط انبساطي بين 60 و 80 مم زئبق، مجتمعة، تكون قراءة الدم الطبيعية أقل بقليل من 120 / 90mmHg.

وخلص الباحثون أيضًا إلى أن الأدلة التي قدمتها الدراسات أظهرت أن تناول تفاحة كاملة واحدة على الأقل يوميًا يرتبط بشكل كبير بتقليل مخاطر الوفيات الناجمة عن جميع الأسباب بنسبة 14 بالمائة.

-ارتفاع الكوليسترول

أوصت هيئة الخدمات الصحية كدليل عام بأن يكون إجمالي مستويات الكوليسترول 5 مليمول / لتر أو أقل للبالغين الأصحاء، ويبلغ متوسط مستوى الكوليسترول حوالي 5.7 مليمول / لتر، وهو ما يمكن أن يكون عامل خطر في الإصابة بأمراض القلب التاجية.

يتراكم ارتفاع الكوليسترول لا سيما "الكوليسترول الضار" - على جدار الشرايين ويؤدي إلى إطلاق مواد التهابية تزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية.

فيعتبر التفاح مصدرًا رائعًا للألياف القابلة للذوبان، والتي تشتهر بخفض نسبة الكوليسترول الضار في الجسم، وأشار الباحثون إلى أن تناول تفاحين أو ثلاثة تفاح متوسط الحجم في اليوم يمكن أن يقدم تحسينات طفيفة في ملف تعريف الدهون لديك.

والجدير بالذكر أن تناول ما يصل إلى 2 إلى 3 ثمار تفاح متوسطة الحجم يمكن أن يخفض الكوليسترول الكلي بنسبة تصل إلى 10٪ ، ويرفع الكوليسترول الجيد HDL بنسبة 10٪.

ويعتقد الباحثون أن المكونات التي تساهم على الأرجح في تحسين مستويات الكوليسترول هي البكتين والبوليفينول، علاوة على ذلك، قد يقلل البوليفينول الموجود في التفاح من أكسدة كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة، مما يساهم في تكوين تصلب الشرايين، وهو مرض يصيب الشرايين.