مفيدة شيحة تمازح الصبارة الراقصة: «لما ترتبطي بواحد على الله حكايته» (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

نشرت الإعلامية مفيدة شيحة مقطع فيديو ساخرا ظهرت خلاله وهي تداعب لعبة «الصبارة الراقصة» وتتحدث معها أثناء تواجدها في كواليس تصوير برنامجها «الستات مايعرفوش يكدبوا».

وشاركت «شيحة» مقطع الفيديو مع جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» وهي تتحدث مع لعبة الصبارة الراقصة التي تصدرت اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية وهي تردد عدة جمل مثل «أنا عسل أنا سكر» وغيرها من كلمات المدح ودونت على الفيديو مازحة: «لما ترتبطي بواحد على الله حكايته».

خلال الأيام الماضية حصدت الفيديوهات الخاصة باللعبة عددا كبيرا من المشاهدات والمشاركات من قبل رواد مواقع السوشيال ميديا وسط حالة جدل واسعة تسببت فيها لعبة الصبارة الراقصة، التي أصبحت أشهر منتج على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا.

وأثارت اللعبة الشهيرة دهشة مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي لقدرة مُجسم الصبار، المزود بالأغنيات على ترديد الحديث بالرقص وهو الأمر الذي جعلهم يقبلون على شرائها لكونها أداة للتسلية، فضلًا عن اعتماد العديد من الأمهات عليها لإلهاء أطفالها.

كما ظهر عدد من الأطفال والكبار في مقاطع فيديو شاركوها عبر حساباتهم الشخصية وأصبحت متصدرة محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي، للبحث عنها وعن أسعارها، التي تصل حتى 300 جنيه، وأكثر على بعض المنصات.

من جانبه كشف حذر الاستشاري النفسي هشام رامي خلال حديثه «هُن» من مخاطر قد تواجه الأطفال من استخدامها قائلًا: «هي زيها زي أي لعبة من ألعاب الذكاء الاصطناعي الجديدة، وبتكون عادي لو الاستخدام طبيعي، لكن زيادتها خطر جدًا جدًا، زي مخاطر الكارتون».

وأفاد الاستشاري النفسي بأن مخاطر اللعبة متعددة بقوله: «بتخلي الطفل للأسف منعزل عن الدنيا كلها، عن أهله وعن المجتمع، وده اغتراب كامل عن البيئة بتاعته، اللي بتؤدي لعدم القدرة على النشأة النفسية الاجتماعية».