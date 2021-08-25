الامارات | النقيب «حليمة» تنفذ المهام الصعبة مع شرطة الخيّالة في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن النقيب «حليمة» تنفذ المهام الصعبة مع شرطة الخيّالة في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تُعد النقيب حليمة السعدي أول ضابط من العنصر النسائي تعمل في الدوريات الأمنية لشرطة الخيالة، بالإضافة إلى عملها الإداري في مركز شرطة الخيالة بشرطة دبي، إذ تنفذ مع فرق الخيالة مهام التغطية الأمنية في مختلف مناطق الإمارة، لضبط المركبات المطلوبة والمطلوبين والمخالفين.

وتنفذ النقيب حليمة السعدي جولات أمنية تفقدية مع زملائها من شرطة الخيالة، في المناطق التي يصعب على دوريات الشرطة دخولها لضيق مساحتها، مثل الأسواق القديمة وغيرها، كما تشارك مراكز الشرطة في التغطية الأمنية لمناطق اختصاصها والمناطق السياحية لضبط المطلوبين والمخالفين، بالإضافة إلى متابعة مدى التزام الجمهور بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس «كورونا».

وقال مدير مركز شرطة الخيالة، اللواء خبير محمد عيسى العظب، إن «المرأة في شرطة دبي أثبتت جدارتها بشكل كبير في مختلف التخصصات، ما يعكس اهتمام القيادة العامة لشرطة دبي بالعنصر النسائي، وتمكينه وإتاحة المجال له لاقتحام مختلف المجالات الأمنية والشرطية والمرورية والجنائية وغيرها، من خلال مختلف الأنشطة والمبادرات والبرامج التدريبية، وضمن خطة تأهيل تحتل أولوية في منظومة العمل الشرطي»، وأضاف أن النقيب (حليمة) أحد النماذج المثابرة والمجتهدة التي نفخر بعملها الميداني والإداري.

من جانبها، قالت حليمة السعدي إنها «تفخر بعملها في شرطة الخيالة، إذ إن حبها لركوب الخيل أحد أسباب استمرارها في هذه المهمة»، مؤكدة أن قيادات شرطة دبي في مختلف الإدارات العامة، تمثل داعماً رئيساً للعنصر النسائي ومحفزاً له، معربة عن سعادتها بعملها مع فريق عمل متميز وصاحب كفاءة وحرفية عاليتين، وهو ما أسهم في صقل مهاراتها بمختلف الجوانب الإدارية والأمنية.

وأكملت النقيب حليمة السعدي 23 عاماً في شرطة دبي، وهي حاصلة على درجة البكالوريوس في القانون من أكاديمية شرطة دبي، ودبلوم في البحث والتحري من الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، والتحقت بالعديد من دورات الفروسية، وشاركت في مختلف الأنشطة الوطنية والمناسبات الرسمية والمؤتمرات والمحافل التي نفذتها شرطة دبي.

• 23 عاماً مسيرة حليمة السعدي في شرطة دبي.

محمد عيسى العظب:

• «المرأة في شرطة دبي أثبتت جدارتها بشكل كبير في مختلف التخصصات».



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