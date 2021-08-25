الامارات | 174 من مقتنيات «زعيم المافيا» في مزاد

شكرا لقرائتكم خبر عن 174 من مقتنيات «زعيم المافيا» في مزاد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - من المقرر أن تعرض أسلحة نارية تخص آل كابوني، أحد أشهر زعماء العصابات في العالم، للبيع قريباً بمزاد علني في كاليفورنيا، تطرحها فيه حفيدتاه.

ومن بين المقتنيات الـ174 التي ستعرض للمزايدة، مسدس «كولت 45» الذي كان القطعة المفضلة لآل كابوني، إضافة إلى صور عائلية، ورسالة كتبها إلى نجله من زنزانته في سجن ألكاتراز.

وتتولى دار «ويذيرلز» تنظيم المزاد، في الثامن من أكتوبر المقبل، بساكرامنتو، ويضم مجموعة مختارة مما تركه آل كابوني، عام 1947، لأرملته ماي كابوني التي أورثتها بدورها لنجلهما الوحيد سوني.

وكان آل كابوني الملقب بـ«سكارفيس» (أي صاحب الندوب في الوجه) عرّاب عصابة «آوتفيت» في شيكاغو، وكانت شبكته تنشر الرعب من خلال الابتزاز والأساليب الشديدة العنف.

ورغم جهود عناصر الشرطة لملاحقته والإيقاع به لم يُحاكَم إطلاقاً عن جرائمه، بل عن قضية تهرب ضريبي، وصدر في حقه حكم بالحبس 11 عاماً. وتوقعت دار «ويذيرلز» للمزادات أن يصل سعر مسدس «كولت» المفضل لدى آل كابوني إلى 150 ألف دولار.

وتشمل القطع ساعة جيب من البلاتين والألماس من نوع «باتيك فيليب»، إضافة إلى جواهر براقة كتب عليها الحرفان الأولان من اسمه.

وتعود الملكية الحالية لهذه المقتنيات إلى حفيدتَي رجل العصابات الشهير، ديان وباربرا كابوني.

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