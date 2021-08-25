الامارات | أنتوني هوبكنز: أعيش في سلام داخلي

شكرا لقرائتكم خبر عن أنتوني هوبكنز: أعيش في سلام داخلي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكر نجم هوليوود الشهير، أنتوني هوبكنز، أنه وصل إلى «نقطة مُرضية ومسالمة للغاية» في الحياة.

وقال الممثل البريطاني (83 عاماً) في تصريحات لصحيفة «أوجسبورجر ألجماينه» الألمانية: «كنت أعتقد أنني أعرف كل شيء على نحو أفضل، الآن أدرك أنني لا أعرف شيئاً. هذا يمنحني سلاماً داخلياً».

وأضاف هوبكنز: «أدرك أنني فانٍ.. يوماً ما سينتهى كل شيء.. لكني آمل في أن يكون أمامي سنوات عديدة. عملي يبقيني على قيد الحياة. أحب الحياة وأستمتع بكل يوم»، مضيفاً أن «هذه هي الحال أيضاً خلال الإغلاق».

وتابع: «بذلت جهداً للاستفادة منه على أكمل وجه.. لقد عزفت على البيانو وقرأت ورسمت».

ومن المقرر عرض فيلم هوبكنز «الأب» في دور العرض السينمائي بألمانيا اعتباراً من الغد.

ونال هوبكنز جائزة الأوسكار كأفضل ممثل عن دوره في هذا الفيلم في أبريل الماضي. وتدور أحداث فيلم «الأب»، حول أب مسن يرفض الاعتراف بتقدمه في العمر.

وحصل هوبكنز على جائزته الأولى للأوسكار عام 1992 عن تجسيدة لشخصية السفاح هانيبال ليكتر في فيلم «صمت الحملان».

• النجم العالمي: «خلال فترات الإغلاق بسبب الجائحة عزفت على البيانو وقرأت ورسمت».

• 83 عاماً عمر الممثل البريطاني.

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