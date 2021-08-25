الامارات | «الشارقة للإذاعة والتلفزيون» تتوجّه للشباب عبر «سناب شات»

شكرا لقرائتكم خبر عن «الشارقة للإذاعة والتلفزيون» تتوجّه للشباب عبر «سناب شات» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقّعت هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، أخيراً، اتفاقية مع شركة Snap Inc المالكة لتطبيق Snapchat، بهدف توسيع قاعدة جمهورها من المتابعين، ومنحهم أفضلية الوصول إلى محتوياتها الإعلامية المرئية بسهولة ويسر.

وأوضحت مديرة إدارة التسويق والاتصال الحكومي بهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، فاطمة بن صندل، أن «هذه الاتفاقية مع الشركة المطورة والمالكة للتطبيق، تأتي في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة لكسب أكبر عدد ممكن من المتابعين، خصوصاً من فئة الشباب، التي تعدّ الأكثر استخداماً لهذا التطبيق»، مشيرة إلى أن الابتكار يشكل عاملاً رئيساً في رحلة النجاح المستمرة للهيئة.

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