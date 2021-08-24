وابتدت الحكاية.. النص الحلو في حياة شيكابالا: «لفتت نظره وحبها»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أنتهت المباراة المصيرية بين فريق نادي الزمالك والانتاج الحربي، على أرض استاد الدفاع الجوي، في إطار مباريات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، بنتيجة هدفين للاشيء، وهو ما حسم فوز الفارس الأبيض بالدوري المصري.

وسجل أحمد سيد زيزو لاعب نادي الزمالك، الهدف الأول، في الشوط الأول بينما أضاف أشرف بن شرقي الهدف الثاني في الدقائق الأخيرة، واستهل المعلق بلال علام، معلق المباراة قائلًا «الدوري ممكن»، في إشارة لإمكانية تحقيق الفريق الأبيض الفوز بالدوري، المباراة التي تشهد تشكيل قوي من فريق الزمالك.

ومن ضمن التشكيل للفريق هو تواجد اللاعب محمود عبد الرازق «شيكابالا»، الذي عادة يخطف الأنظار بلاعبه، وجمهوره القوي الذي يهتف باسمه دائمًا على أرض المباريات، وبعيدًا عن الجانب الرياضي في حياة «الأباتشي» إلا أن للاعب فريق الزمالك، جانبا رومانسيا آخر، والذي يجد فيه الدعم والمساندة.

وارتبط اسم «شيكابالا» بقصة حب بدأت بـ«الصدفة» مع زوجته سارة، وهي مقلة الظهور إعلاميًا، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لكن مع تواجد اللاعب محمود عبد الرازق، في اللقاءات الإعلامية غالبًا ما تقترن سيرتها بالدعم والحب.

في التقرير التالي يرصد «هن» أبرز المعلومات عن النص الحلو في حياة «الأباتشي» محمود عبد الرازق، لاعب فريق نادي الزمالك، بحسب المنشور عنها في الوسائل الإعلامية.

من هي سارة زوجة شيكابالا؟

- هي مصرية كندية.

- جاء اللقاء الأول الذي جمعها بـ«شيكابالا»، بالصدفة من خلال زيارتها لمصر، ففي لقاء سابق للاعب محمود عبد الرازق، في برنامج «صاحبة السعادة» مع الإعلامية إسعاد يونس، قال: «هي صاحبة خطيبة صاحبي وشفتها صدفة، ولفتت نظري وحبيتها».

- أعلن «شيكابالا» ارتباطه بسارة الكندية في العام 2017، وعقد حفل خطوبتهما في أحد فنادق أسوان.

- في العام 2018، عقد حفل زفافهما، وتألقت وقتها العروس بارتدائها فستان أوف شولدرز تميز بأنه منقوش وطويل.

- وضعت ابنها الأول من «شيكابالا» واسمه «آدم»، واحتفل وقتها لاعب نادي الزمالك، ونشر صورة لتيشيرت حمل اسم آدم مدون عليها عليها الرقم 10، وشعار نادي الزمالك، معلقًا عليه: «الحمد على تمام النعمة، واكتمال المنة، رزقت بـ(آدم) رحبوا بابن المنحنى الجنوبي الجديد، ابن التالتة يمين».

- «سارة» تحتفظ بالخصوصية على حسابها على «إنستجرام»، لكن في ظهور لها جاء متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وظهرت دون مكياج، لكن الصورة لاقت تفاعلا كبيرا بين رواد «السوشيال ميديا».