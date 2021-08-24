الامارات | «عين دبي» تدور.. استعدوا للتحليق في 21 أكتوبر

شكرا لقرائتكم خبر عن «عين دبي» تدور.. استعدوا للتحليق في 21 أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دشنت دبي، أمس، تحفة جديدة، وأيقونة عالمية ترسخ مكانتها مركزاً رائداً للسياحة والترفيه، وهي «عين دبي» أكبر وأعلى عجلة ترفيهية في العالم، التي ستفتح أبوابها للزوار اعتباراً من 21 أكتوبر المقبل.

وستتيح «عين دبي» - التي طورتها «دبي القابضة» على ارتفاع يتجاوز 250 متراً في جزيرة «بلوواترز» قبالة الواجهة البحرية «جميرا بيتش ريزيدنس» - إطلالة بانورامية على معالم المدينة.

وتبرز «عين دبي»، المَعلم الذي يعانق السحاب، وجهةً فريدةً في المدينة التي تبهر زوارها بالمختلف دائماً، إذ تقدم «عين دبي» مستويات جديدة كلياً من تجارب الترفيه بفضل ارتفاعها، ما يُتيح للزوار الاستمتاع بمشاهدة المناظر الخلابة على البحر وأفق دبي المذهل.

وتضم «عين دبي» 48 مقصورة فاخرة مجهزة بزجاج مزدوج، ومكيّفة بالكامل، بقدرة استيعابية تصل إلى 1750 راكباً، لتمنح الزوار فرصة استثنائية لمشاهدة أروع الإطلالات البانورامية على أفق دبي بمنتهى الراحة وعلى امتداد 360 درجة.

وتقع العجلة في قلب جزيرة «بلوواترز»، الوجهة السياحية المفضلة والشهيرة في مجال الضيافة وأسلوب الحياة والإقامة والترفيه والتسلية، التي تجتمع فيها تجارب الطبيعة مع أسلوب الحياة الحضري الفاخر.

وستستقبل عين دبي زوارها في النهار والمساء، ما يمنح الضيوف والزوار فرصة تأمّل خيوط الشمس الذهبية على ناطحات السحاب عند المغيب، أو مُشاهدة الأضواء البراقة في أرجاء دبي ليلاً.

تجارب فريدة

من جهته، قال مدير عام «عين دبي»، رونالد دريك: «تقدم (عين دبي) تجارب فريدة من نوعها تلبي تفضيلات الجميع».

وأضاف: «باعتبارها الوجهة المفضلة للاحتفالات، كان لابد من الاحتفال بافتتاحها في فعالية مميزة تليق بمستوى هذا المشروع الضخم، ونتطلع بشغف إلى استقبال الزوار، ونعدهم بمزيد من التفاصيل المثيرة التي سنعلن عنها خلال الافتتاح الكبير».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة دبي القابضة للترفيه، محمد شرف: «تواصل دبي ريادتها في قطاع السياحة والسفر العالمي، مع استمرارها بافتتاح المشروعات والوجهات الاستثنائية التي توفر أمتع التجارب للزوار، وتعكس (عين دبي) النجاحات المتواصلة للإمارة في تنفيذ المبادرات المبتكرة، وتعزيز مكانتها وقدرتها التنافسية، لتكون واحدةً من أهم المراكز السياحية العالمية، وتحطم في سبيل ذلك كل الأرقام القياسية العالمية».

وأضاف شرف: «بالتأكيد لا يوجد وقت أفضل لافتتاح هذه الوجهة الاحتفالية أكثر من ذكرى مرور 50 عاماً على تأسيس دولة الإمارات».

مناظر بانورامية

تسعى «عين دبي» لتشجيع زوارها على زيارتها مجدداً للاستمتاع بالمشاهد الخلابة على أفق دبي ومعالمها، ضمن مقصورات مكيفة وآمنة ومقسمة إلى ثلاث فئات، هي: مقصورات المشاهدة، ومقصورات تجارب العائلة والأصدقاء، والمقصورات الخاصة، وتوفر المقصورات تجارب ترفيهية منوعة مع جولة دوران كاملة لمدة 38 دقيقة تقريباً، أو جولتين لنحو 76 دقيقة.

وتُعد مقصورات المشاهدة الخيار الأمثل لكل من يبحث عن فرصة الاستمتاع بالمناظر البانورامية لدبي، أثناء الارتفاع تدريجيّاً في السماء على متن أعلى عجلة مشاهدة في العالم، مع إمكانية التقاط أجمل الصور لمعالم الإمارة، ومشاركتها على مواقع التواصل الاجتماعي للحصول على ذكريات لا تُنسى.

أما مقصورات تجارب العائلة والأصدقاء فتقدم تجارب مميّزة، لتتيح للزوار الاستمتاع بأمسية رائعة، ويمكن للباحثين عن التجارب الفاخرة الاستمتاع بتجربة كبار الشخصيّات ضمن المقصورات الفخمة، لمشاهدة غروب الشمس مع الأصدقاء وسط أجواء حيوية.

أما المقصورات الخاصة فترتقي بتجارب الزوار إلى مستويات وآفاق غير مسبوقة، بفضل الباقات الاحتفالية الفريدة لأعياد الميلاد والخطوبة والأعراس، وفعاليات الشّركات وغيرها الكثير، وما توفره من مزايا الخصوصية، كما يمكن تخصيص هذه المقصورات لتلبية جميع الفعاليات، بدءاً من الاحتفالات العائلية الخاصة ووصولاً إلى الفعاليات الثقافية وتجارب كبار الشخصيات.

• 48 مقصورة فاخرة مجهزة بزجاج مزدوج، ومكيّفة بالكامل وتسع 1750 راكباً.

محمد شرف:

• «بالتأكيد لا يوجد وقت أفضل لافتتاح هذه الوجهة أكثر من ذكرى مرور 50 عاماً على تأسيس دولة الإمارات».

رونالد دريك:

• «نتطلع بشغف لاستقبال الزوار، ونعدهم بمزيد من التفاصيل المثيرة التي سنعلن عنها خلال الافتتاح الكبير».



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