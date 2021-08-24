غير التكييف.. 6 أشياء تسبب ارتفاع فاتورة الكهرباء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

هل أنت من النوع الذي يخشى ارتفاع فاتورة الكهرباء كل شهر؟.. من المرجح أن تكون فاتورتك مرتفعة بسبب استخدامك.

وفيما يلي نستعرض لكم، أبرز الأشياء التي تسبب ارتفاع فاتورة الكهرباء، وفق ما ذكر موقعا "sparkenergy" و"simoncaddyelectrical".

1- تسريب الصنابير:

إذا حدث تسريب من حنفيات الماء الساخن، فسوف ترفع فاتورة الكهرباء، إذا كان لديك سخان ماء كهربائي.

2- ترك الأجهزة موصولة بالكهرباء:

أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع فاتورة الكهرباء هو ترك أجهزتك أو إلكترونياتك موصولة بالكهرباء سواء كنت تستخدمها أم لا، وذلك لأن معظم الأجهزة والأدوات الحديثة تسحب الكهرباء عند إيقاف تشغيلها، هذا في الغالب لأن الكثير من التكنولوجيا الحديثة لا تتعطل أبدًا.

3- الإضاءة الكثيرة:

عندما يتعلق الأمر بالإضاءة، يخطئ الكثير من الأشخاص في استخدام الأضواء للتأثير على سطوع الغرفة بأكملها، مما قد يساهم في ارتفاع فواتير الكهرباء، ومع ذلك، تكون الإضاءة فعالة فقط عند استخدامها مباشرة لتوفير الإضاءة لمناطق معينة من الغرفة، مثل الأرائك والكراسي وطاولات المطبخ ومساحات العمل.

4- الأجهزة القديمة:

من المحتمل أن يكون استخدام الأجهزة القديمة أحد أكبر الأسباب ارتفاع فاتورة الكهرباء، والحقيقة هي أن الأجهزة القديمة تستخدم ببساطة طاقة أكثر من النماذج الجديدة الموفرة للطاقة.

5- غسالات الأطباق وغسالات الملابس:

استخدام غسالات الأطباق وغسالات الملابس كثيرًا يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع فاتورة الكهرباء.

6-إساءة استخدام مراوح السقف:

تؤثر مراوح السقف فقط على درجة حرارة الغرفة التي تم تركيبها فيها ،لذلك ليس من المنطقي ترك مروحة السقف قيد التشغيل إذا لم يكن هناك أحد في الغرفة، لذا من الأفضل إيقاف تشغيل مراوح السقف عندما لا يكون هناك أي شخص في الغرفة.