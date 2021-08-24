احذر من نقص هذا الفيتامين.. يزيد من خطر الوفاة بسبب النوبة القلبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

في حين أن النوبة القلبية تعد من أحد الأسباب الرئيسية للوفيات، فقد وجدت دراسة جديدة أن فيتامين واحد يمكن أن يحسن النتائج بشكل كبير للمرضى، خاصة وأن الفيتامينات هي اللبنات الأساسية التي تحافظ على عمل الجسم.

ووفقًا لموقع express فقد حظي فيتامين د، على وجه الخصوص، باهتمام كبير في السنوات الأخيرة، لا سيما لدوره في منع الخلايا غير الطبيعية من التكاثر في أنسجة الثدي والقولون، وتشمل أعراض نقص فيتامين (د) آلام العظام والظهر والتعب والإرهاق والاكتئاب.

وتوصلت دراسة جديدة إلى أن الفيتامين يمكن أن يكون ترياقًا لمرضى النوبات القلبية، مما يقلل من خطر الوفاة، فحلل الباحثون بيانات من 20،025 بالغًا لديهم مستويات منخفضة من فيتامين (د) وليس لديهم تاريخ سابق مع النوبة القلبية.

تم قياس مستويات فيتامين د لدى المرضى في مناسبتين منفصلتين لتأكيد المستويات، قبل تقسيمهم إلى مجموعات مختلفة، وتم تحديد كل مجموعة من خلال حالة العلاج بفيتامين (د)، كما تم بعد ذلك مقارنة خطر الإصابة باحتجاز MI والوفيات الناجمة عن جميع الأسباب باستخدام نماذج مرجحة لدرجة الميل.

أظهرت النتائج أن خطر الإصابة بمرض احتشاء عضلة القلب كان أقل بشكل ملحوظ في المجموعة الكافية من فيتامين (د).

قال راجات إس باروا، رئيس قسم أمراض القلب التداخلية ومدير أبحاث القلب والأوعية الدموية في مركز كانساس سيتي فيرجينيا الطبي: "تشير العديد من التحليلات التلوية للدراسات الوبائية إلى أن نقص فيتامين (د) يرتبط بزيادة مخاطر الإصابة بمرض احتشاء عضلي القلب والوفيات القلبية الوعائية.

تضمنت هذه التجارب المرضى الذين لديهم بالفعل مستويات أساسية مثلى لفيتامين د ، ومعظمهم لديهم مستويات معالجة مسبقة أعلى من 25 نانوغرام / مل إلى 30 نانوغرام / مل.

في المرضى الذين يعانون من نقص فيتامين (د)، يعد القياس المتكرر والسعي للوصول إلى المستويات المستهدفة المناسبة لمستويات فيتامين (د) محددات مهمة للنتائج في هؤلاء المرضى.

وسلطت الدراسة الضوء على أنه في هذه الفئة من السكان، فإن مستويات فيتامين (د) التي تبلغ 20 نانوغرام / مل ستكون كافية لجميع أسباب الوفيات، ولكن للحد من مخاطر الإصابة بالاحتشاء في هؤلاء المرضى، تحتاج مستويات فيتامين (د) إلى نغمة لا تقل عن 30 نانوغرام / مل .

للحصول على صحة مثالية، يجب تناول المركبات العضوية في فيتامين د بكميات صغيرة، فهي تساعد الجسم على بناء العضلات والعظام، والاستفادة من العناصر الغذائية، والتقاط الطاقة واستخدامها، وتضميد الجروح.

وفقًا لـهيئة الخدمات الصحية، فإن فيتامين (د) يساعد على تنظيم كمية الكالسيوم والفوسفات في الجسم، لذا هذه العناصر الغذائية ضرورية للحفاظ على صحة العظام والأسنان والعضلات، ويسرد الجسم الصحي بعض المصادر الجيدة لفيتامين د:

-الأسماك الزيتية - مثل السلمون والسردين والرنجة والماكريل

-لحم أحمر

-كبد

-صفار البيض

-الأطعمة المدعمة، مثل بعض الدهون القابلة للدهن وحبوب الإفطار

ينص الجسم الصحي أيضًا على أن 10 ميكروغرام من فيتامين د يوميًا ستكون كافية لمعظم الناس، بينما نقص فيتامين د يمكن أن يؤدي إلى تشوهات العظام مثل الكساح عند الأطفال، وآلام العظام الناجمة عن حالة تسمى لين العظام عند البالغين.

-أسباب نقص فيتامين د

وفقًا لهوبكنز ميديسن، هناك عوامل مختلفة يمكن أن تؤدي إلى انخفاض مستويات فيتامين د ، بما في ذلك الوزن والجلد والتصبغ والعمر، كما أن السمنة عامل حاسم، حيث يمكن للخلايا الدهنية في الجسم أن تمتص الفيتامين وتمنعه من الدوران في مجرى الدم.

ومن المثير للاهتمام أن مستويات فيتامين (د) لدى النساء أقل من الرجال، ويعتقد الباحثون أن هذا قد يرجع إلى اقتراح أن النساء يحملن دهونًا أكثر من الرجال، وينتشر نقص فيتامين (د) بين الأجيال الأكبر سنًا، ويرجع ذلك أساسًا إلى أن كبار السن أقل قدرة على امتصاص فيتامين (د) من نظامهم الغذائي.