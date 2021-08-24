يصيب الأطفال أيضا.. أعراض دلتا بلس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

على عكس الإصدارات السابقة من فيروس كورونا، والتي ركزت الإصابات فيها على الكبار تاركة الأطفال، فإن متغير دلتا الجديد يتسبب في خسائر كبيرة للأطفال، خاصة وأن الأطفال دون سن 12 عامًا لم يتم تطعيمهم بعد، بحسب ما ذكر موقع healthline

يقول الدكتور بول أوفيت، مدير مركز تعليم اللقاحات والطبيب المعالج في قسم الأمراض المعدية في مستشفى الأطفال في فيلادلفيا، إن متغير دلتا هو أكثر عدوى، وأن هذا هو السبب في أنك ترى الأمر أكثر عند الأطفال.

ووفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) ، يعد متغير دلتا معديًا بأكثر من ضعف المتغيرات السابقة، وهناك بيانات تشير إلى أنه قد يسبب مرضًا أكثر خطورة لدى الأشخاص غير المطعمين، فنظرًا لأن غالبية الأطفال غير محصنين، فإن هذا يضعهم في فئة مخاطر أعلى للإصابة بالفيروس.

-ما هي أهم أعراض متغير دلتا عند الأطفال؟

لا يزال من السابق لأوانه معرفة ما إذا كانت هناك اختلافات كبيرة في أعراض متغير دلتا مقابل المتغيرات السابقة، وذكرت Yale Medicine أن السعال وفقدان الرائحة أقل شيوعًا مع متغير دلتا، في حين أن الصداع والتهاب الحلق وسيلان الأنف والحمى من بين الأعراض الرئيسية.

قال الدكتور مايكل جروسو، كبير المسؤولين الطبيين ورئيس قسم طب الأطفال في مستشفى نورثويل هيلث هنتنغتون: "من السابق لأوانه رؤية دراسات عالية الجودة في أدبيات طب الأطفال تعكس الارتفاع الحالي في متغير دلتا".

وأضاف جروسو: "يبدو أن الأعراض الأكثر شيوعًا لدى الأطفال والمراهقين هي الحمى والسعال، مع ظهور أعراض أنفية وأعراض معدية معوية وطفح جلدي كثيرًا".

قبل ذلك، لم تظهر الأعراض على معظم الأطفال المصابين بـ COVID-19قد يتسبب متغير دلتا في ظهور أعراض لدى الأطفال أكثر مما كنا نشهده في وقت سابق من الوباء، وقال جروسو: "مهما كان البديل يجب على الآباء أن يظلوا على دراية بالأمراض الأخرى التي يسببها COVID-19 لدى الشباب".

أحد الأمراض الخطيرة التي يجب البحث عنها هو متلازمة الالتهاب متعدد الأنظمة عند الأطفال (MIS-C) مصدر موثوق، فأوضح جروسو أنه من المضاعفات الخطيرة غير الشائعة لـ COVID-19 الأولي ، وبدأ ظهوره بعد عدة أسابيع من الإصابة الأولية، وتشمل أعراضه:

-ألم في البطن (القناة الهضمية)

-عيون حمراء كالدم

-ضيق أو ألم في الصدر

-إسهال

-إنهاك

-صداع الراس

-ضغط دم منخفض

-ألم الرقبة

-متسرع

-التقيؤ

-متى يجب أن أختبر طفلي من أجل COVID-19؟

قال بول أوفيت: "قم بإجراء فحص لطفلك إذا كان يعاني من أعراض الجهاز التنفسي العلوي"، مشيرًا إلى أن الأطفال الذين يعانون من أي من الأعراض المذكورة أعلاه لفحصهم وفحصهم من قبل طبيب أطفال.

وأضاف: "إذا كانت نتائج اختبار طفلك إيجابية لـ COVID-19، فيجب عزله ووضعه في الحجر الصحي حتى تختفي الأعراض، وإذا كانت نتيجة اختبارهم إيجابية ولكنهم في حالة جيدة بما يكفي لعدم الحاجة إلى الإقامة في المستشفى، فيجب على الآباء مراقبة مشاكل التنفس، وتناول السوائل، وربما الأهم من ذلك، المظهر العام."