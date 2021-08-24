«كوني دائما على طبيعتك».. نور عمرو دياب تتلقى أول رسالة من خطيبها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

نشرت نور دياب نجلة الفنانة شيرين رضا والمطرب عمرو دياب، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، أعربت فيها عن امتنانها بما تنشره عن حياتها الشخصية خاصة عندما شاركت متابعيها تفاصيل انتقالها للعيش في جنوب لندن صحبة خطيبها كيران.

ودونت نور عمرو دياب جملة قصيرة على الصورة التي نشرتها قائلة :«أهلا بكم من قصصي» ليرد عليها خطيبها كيران تعليقًا على الصورة التي شاركتها: «تبدين جميلة أنا، أفضل متابعة قصصك التي تنشرينها، أنت دائمًا جميلة جدًا وقادرة على إظهار المزيد من صفاتك الشخصية المذهلة للناس من خلالها، كوني دائما على طبيعتك اللامعة يا حبيبتي».

قبل أسبوعين كشفت نور عمرو دياب في حديث مطول بجلسة بث مباشر لمتابعيها وجمهورها نبأ خطوبتها من شاب مقيم في جنوب العاصمة البريطانية لندن، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وأكدت «نور» أنها ستنتقل للعيش في لندن صحبة خطيبها ووثقت لحظات تسوقها في أحد المولات التجارية بالعاصمة البريطانية لندن قائلة: «أخيرا تمت خطبتي من صديقي الجديد وفي هذه الأثناء وقررت أغير مكان سكني وهكون بالقرب من منزل خطيبي وهاخد رأيكم في حاجات عايزة أجيبها للبيت، عايزين تتفرجوا على أيه؟ لقيت حاجات في بعض المحال ونفسي اشتريها».

وتفاعل عدد كبير من متابعي ابنة الهضبة مع مقطع الفيديو بعدما أعلنت عن خطبتها من شاب إنجليزي يدعى «كيران» تعود أصوله إلى دولة غانا و أعلنت عن أغنيتها المفضلة من أغنيات والدها الهضبة عمرو دياب قائلة إن أغنية «تملي معاك» هي الأفضل بالنسبة لها مضيفة: «بتعجبكم الفلوجز بتاعتي؟، أنتوا وحشتوني أوي، وبشكركم على وجودكم معايا».