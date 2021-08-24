«الإبلاغ وطلب مساعدة».. كيف تحمي نفسك من التحرش الجنسي؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بسبب احتمال تعرضهن لـالتحرش الجنسي، بات خروج عدد كبير من السيدات والفتيات إلى الشارع بمثابة «حالة رعب»، وبخاصة في المناطق الشعبية أو المزدحمة، حيث يمكن للمتحرش أن يتسلل إلى جسد ضحيته دون رحمة، وقد انتشر مؤخرا «مقطع فيديو» تظهر فيه سيدة برفقة ابنها فى الـ7:30 صباحا، أثناء توصيله للحضانة، ليعترضها أحد الشباب فى منطقتها «الزيتون» ويحاول الاعتداء عليها، وفق تصريحات شاهد عيان لـ«هن».

لكن السيدة بمساعدة جيرانها تمكنوا من توقيفه وتلقينه درسا قاسيا، بينما وصل الأمر إلى مشاجرة وتطاول بالأيدي، ويتحفظ «هن»، على نشر الفيديو لما يحتوى من «ألفاظ نابية واعتداء جسدي».

بعض الخطوات على السيدات والفتيات اتباعها لحماية أنفسهن من التحرش الجنسي في الشوارع، وذلك بحسب «خريطة التحرش الجنسي»، وموقع «دكتور أوز» الشهير، الذي قدم نصائحه لحماية السيدات من الانتهاك.

خطوات الحماية من التحرش الجنسي

اختيار مكان جيد للوقوف

بداية يجب على الفتاة اختيار مكان مثالي للوقوف، «ظهرك للحائط»، أو شيئا جمادا مثل الطاولة، وفي المصعد بالقرب من الجدران الثلاثة، وفي حالة ركوب المترو يجب الوقوف مع ظهرك للحائط دوما.

الأشياء المادية للحماية من التحرش الجنسي

يمكنك استخدام كتاب أو الهاتف المحمول، أو أي شيء آخر مادي تضعيه بينك وبين متحرش محتمل، يمكن أيضًا وضع حقيبة كتف أو حقيبة عادية أمام جسمك كإجراء وقائي.

استخدمي ذراعيك لحماية جسدك

وضع الذراعين أمام الصدر هي واحدة من الطرق التي يمكن بها منع التحرش الجنسي، وفي حالة ركوب المترو يمكن الإماساك بعامود بيد واحدة والأخرى تحمي بها صدرك، وتجنبي الأعمدة المرتفعة والتي يمكن أن تسبب في أن جانبك الأمامي سيكون مكشوفا دون حماية، وحال وقفتي في طابور ضعي يديك خلف ظهرك إلى الأسفل للحماية.

الشنطة للحماية من التحرش

منطقة المؤخرة أو الأرداف هي الجزء الأكثر ضعفًا من جسمك في الأماكن العامة، والجانب الذي لا تراه الفتاة يعد الأضعف في جسدها، وتلك المناطق هي المؤخرة أو الأرداف، لذا يمكنك حماية تلك المناطق من التحرش الجنسي باستخدام حقيبة الظهر وفي تلك الحالة فهي مهمة للغاية في الأماكن العامة والمفتوحة، كما يمكن عكسها لتكون عند منطقة الصدر في حالة كانت تلك المنطقة أكثر عرضة للتحرش.

افضحي المتحرشين بالكاميرا

اعتاد الأشخاص الذين يستمتعون بتعريض أعضائهم التناسلية للغرباء على صدمة أو إزعاج ضحاياهم أو جعلهم يستديرون أو يبتعدون عن الخوف والاشمئزاز، هذه هي ردود الفعل العادية والمعتادة التي يحصلون عليها، فبدلًا من الخوف والهلع والابتعاد عن المتحرش، استخدمي كاميرا هاتفك المحمول لتوثيق التحرش بك، سواء عن طريق التقاط صور للمتحرش أثناء تحرشه، أوكشف جسده للكاميرا ووجهة، في تلك الحالة سيتعرض المتحرش للترهيب وليس الضحية.

الإبلاغ عن التحرش الجنسي

في حالة فشلك في الدفاع عن نفسك ضد التحرش، فإن الخطوة التالية هي الإبلاغ عن الحادث وطلب المساعدة، وفي تلك الحالة يمكن التواصل مع مكتب شكاوى المرأة على الخط الساخن 15115، أو عن طريق تطبيق تطبيق «الواتساب»، عبر رقم الهاتف «01007525600»، أو عبر البريد الإلكتروني الخاص بالمكتب وهو على النحو التالي: [email protected]، وذلك لتقديم شكوى ضد المتحرشين، وذلك للحديث عن الموقف وإيجاد أفضل حل له.