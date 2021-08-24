ريهام سعيد تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير مع ابنتها: «مين دي؟»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

شاركت الإعلامية ريهام سعيد، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات صورًا من أحدث جلسة تصوير جمعتها بابنتها، وأثارت بها تفاعلا كبيرا بين متابعيها.

وظهرت «ريهام» في جلسة التصوير وهي مرتدية فستان طويل ذو أكمام طويلة من اللون الموف، كما بدت وهي بشعر قصير، وظهرت ابنتها وهي جالسة على الأرض بجوارها، مرتدية أيضًا فستان طويل.

وعلقت «ريهام» على الصورة «حياتي»، وأحدثت الصورة حالة من التفاعل بين المتابعين في التعليقات على الصور، فكان من بينها: «مين دي يا ريهام؟» «ملامحك كلها اتغيرت كإنك واحدة تانية» «ما شاء الله حلوة الصورة أنتي وبنتك» «بنتك شبهك أكتر منك» «صورة تحفة ربنا يخليكم لبعض».

جلسة تصوير ريهام سعيد وابنتها

قبل ساعات أيضًا نشرت الإعلامية ريهام سعيد، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» مقطع فيديو مصورا من جلسة تصوير خضعت لها برفقة ابنتها، لكن ظهرتا بإطلالة كلاسيكية باللون الأسود.

وظهرت «ريهام» وهي تنام على كتف ابنتها، وعلقت على جلسة التصوير قائلة: «اخترت أبدأ حياتي الجديدة بصور مع بنتي يمكن عشان هي حتة مني يمكن عشان هي جهدي وتعبي وأملي في الحياة».

وتابعت الإعلامية ريهام سعيد، معتذرة لأبنائها خلال المنشور، قائلةً: «كل مرة كنت بقع كنت بقوم عشانهم، لأولادي آسفة علي كل لحظة تسببت في ألم ليكم بسبب شغلي والناس إللي كلها شر، إللي جاي أحلى أوعدكم يوسف وأمينة وطارق بحبكوا».

ريهام سعيد تشارك في مسلسل وادي الجن

آخر أعمال الإعلامية ريهام سعيد، هي مشاركتها في مسلسل «وادي الجن» وتشارك به مع عدد من الفنانين على مستوى الوطن العربي من مصر ولبنان والسعودية والعراق، ومنهم «يوسف عثمان وليلى أحمد زاهر، رؤى شنوحة ومحسن منصور، وفراس سعيد وسينثيا خليفة»، والمسلسل من إخراج المصري حسام الجوهري.