الامارات | لمنع الحمل.. مفتي مصر: الصحابة استخدموا الوسائل المتاحة في زمنهم لذلك

شكرا لقرائتكم خبر عن لمنع الحمل.. مفتي مصر: الصحابة استخدموا الوسائل المتاحة في زمنهم لذلك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في إطار التركيز على قضية الزيادة السكانية، والدعوة مجدداً إلى تنظيم النسل في مصر، أكد مفتي جمهورية مصر العربية، الدكتور شوقي علام، أن وحدة الرسوم المتحركة التابعة لدار الإفتاء تعمل على توعية الناس بالمشكلة السكانية، وأيضاً محاربة التطرف.

وأضاف علام، خلال مؤتمر صحافي للدار، أنه ليست هناك أي مشكلة دينية في تنظيم النسل، وإنما هناك واقع دقيق ومشكلة تعاني منها كل الفئات، وهي الزيادة السكانية المطردة، مشيراً، حسب موقع صدى البلد، إلى أن الإمام الشافعي فسر مقولة الله سبحان وتعالى: «ذلك أدنى ألا تعولوا»، بأن ذلك أقرب بألا تَكثر عيالكم فتفتقروا، مشدداً على أن الفقر خطر شديد في حياة الأمم، لافتاً إلى أن الإمام أبوحامد الغزالي أكد أن الصحابه كانوا يتخذون من الوسائل المتاحة في زمنهم من أجل ألا يأتي الولد.

وتابع أن الصحابة اتخذوا من الأسباب المتاحة لعدم تلقيح البويضة بالحيوان المنوي، وحدث أثناء وجود الرسول صلى الله وعليه وسلم وموافقته على ذلك، ومن ضمن الأسباب التى ذكرها الإمام الغزالي هى المحافظة على جمال المرأة وحسن صفاءها.

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