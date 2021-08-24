منها الزنجبيل والموز.. 5 أطعمة ومشروبات تساعد معدتك على الهضم بشكل جيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

بين الحين والآخر قد نشتهي طعام الشارع أو نأكل بإفراط الأطعمة المفضلة لدينا، ما قد يتسبب في مشاكل في الهضم، مثل القيء أو الإمساك أو الإسهال.

ولذلك وجدنا 5 أطعمة ومشروبات يمكن تناول كعلاج منزلي لألم المعدة، نعرضها لكم وفقاً لما ورد في موقع "foodndtv".

1- الزنجبيل:

الأعراض الشائعة لآلام المعدة هي الغثيان والقيء، ويمكن أن يكون الزنجبيل علاجًا طبيعيًا لهم.

2- شاي البابونج:

يستخدم البابونج لعلاج آلام المعدة، مثل الغازات وعسر الهضم والإسهال والغثيان والقيء، وأيضًا في تخفيف المغص عند الأطفال.

على الرغم من أن تأثيراته المهدئة للأمعاء معروفة على نطاق واسع، إلا أنها لا تزال تتطلب مزيدًا من البحث لفهم كيفية عملها بالضبط.

3- النعناع:

متلازمة القولون العصبي، هي اضطراب مزمن في الأمعاء يمكن أن يسبب آلام في المعدة والانتفاخ والإمساك والإسهال، وقد يساعد في تقليل هذه الأعراض غير المريحة، ويساعد المنثول الموجود في النعناع في تقليل التشنجات العضلية في الأمعاء والوقاية من القيء والإسهال.

4- الموز الأخضر:

يساعد في تقليل كمية وشدة ومدة نوبات الإسهال، حيث يحتوي على نوع خاص من الألياف يعرف باسم النشا المقاوم الذي له تأثيرات قوية مضادة للإسهال.

ويتخمر النشا المقاوم ببطء في الأمعاء لإنتاج حمض دهني قصير السلسلة يحفز الأمعاء على امتصاص المزيد من الماء، ويحتوي أيضًا على فيتامين ب 6 والبوتاسيوم وحمض الفوليك، تساعد هذه العناصر الغذائية على تخفيف التشنجات والألم وتشنج العضلات.

5- الزبادي:

آلام المعدة يمكن أن تكون ناجمة عن دسباقتريوز، وهو خلل في البكتيريا في معدتك، وقد تساعد الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك في تصحيح الخلل وتقليل الأعراض مثل الغازات أو الانتفاخ أو حركات الأمعاء غير المنتظمة؟

ويحتوي الزبادي العادي على مزرعة بكتيرية حية ونشطة قد تساعد في علاج الإمساك والإسهال، فهو سهل الهضم في المعدة الحساسة.