كورونا اليوم: تحذير من ظهور "كوفيد 22".. واكتشاف جسم مضاد يحمي من جميع السلالات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

نتطلع جميعًا لمعرفة ما يحدث كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه "كوفيد-19" بحياتنا.

"الخليج 365" يُتيح خدمة يومية لعرض كل ما تريد معرفته عن تطورات فيروس كورونا المستجد أولا بأول، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية بشكل مختصر.

-اكتشاف جسم مضاد يحمي من جميع سلالات كورونا المعروفة

أعلن علماء أمريكيون من كلية الطب بجامعة واشنطن في سانت لويس تحديد جسم مضاد يمكنه تحييد جميع طفرات فيروس كورونا المعروفة.

وقال الباحثون، في دراسة نشرت على الموقع الرسمي للجامعة، إنهم درسوا 43 عينة وقاموا بتحليل كيفية منع العدوى بالمتغير الأصلي لـSARS-CoV-2، ثم تم اختبار تسعة من أقوى الأجسام المضادة، واختير أكثرها فعالية، واتضح أن الجسم المضاد SARS2-38 يمكنه محاربة السلالات الشائعة لفيروس كورونا: "ألفا"، و"بيتا"، و"غاما"، و"دلتا"، و"كابا"، و"أيوتا"، فضلا عن الطفرات النادرة، وفقًا لموقع "روسيا اليوم".

- الوقاية من خطر كورونا ومتغير دلتا باستخدام بخاخات الأنف

تؤكد دراسة جديدة الفوائد الوقائية للرذاذ الأنفى "Viraleze "، وهو رذاذ مضاد للفيروسات ثبت أنه يقلل من الحمل الفيروسي لمسببات الأمراض.

وتم سابقًا إثبات أن العامل المضاد للفيروسات في Viraleze ، في المختبر له نشاط قوي مضاد للفيروسات ومبيد للفيروسات في أنواع متعددة من كورونا، بما في ذلك تعطيل 99.9 % من متغير دلتا.

تم تطوير Viraleze للتطبيق في تجويف الأنف للمساعدة في تقليل التعرض لفيروسات الجهاز التنفسي، بما في ذلك فيروس كورونا، والمنتج مسجل للبيع في أوروبا والهند، ومتاح عبر الإنترنت في أسواق معينة، وتشيرالنتائج وفقا للموقع البريطاني " express" إلى أن تناول بخاخات الأنف المضادة للفيروسات على نطاق أوسع يمكن أن يزيد ويعوض بعض أوجه القصور في اللقاحات.

-خبير يحذر من ظهور "كوفيد 22"

حذر خبير سويسري من ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا العام القادم، تكون أكثر فتكاً من سلالة "دلتا" التي انتشرت مؤخراً حول العالم.

وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فقد قال البروفسور ساي ريدي، عالم المناعة بجامعة بازل بسويسرا "علينا الاستعداد لظهور سلالة جديدة خطيرة من فيروس كورونا في عام 2022".

وأضاف: "من الحتمي أن تتحد المتغيرات الموجودة بالفعل - مثل دلتا وبيتا وغاما - لإنتاج سلالة أشد فتكا، قد يطلق عليها اسم (كوفيد 22)".