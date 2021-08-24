رئيسة البعثة المصرية في «البارالمبية» لـ«هن»: الأجواء حماسية وننتظر الميداليات

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أجواء احتفالية تعيشها البعثة المصرية في طوكيو حاليا، بالتزامن مع افتتاح دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020، حيث ذهبت البعثة وعلى رأسها النائبة حياة خطاب رئيسة اللجنة البارالمبية المصرية، ورفعت العلم المصري منذ قليل فاطمة بطلة رفع الأثقال، وشاركها الرفع هشام صلاح لاعب منتخب الكرة الطائرة جلوس.

وتلقب فاطمة بأنها «الأسطورة الحية»، حيث حصلت على 4 ميداليات أولمبية، ولذلك تم اختيارها لتشارك فى رفع علم مصر بعد التأكد من عدم حملها العلم في دورة لندن 2012، وذلك بحسب تصريحات حياة خطاب لـ«هن».

ووصفت خطاب الأجواء في طوكيو من قلب الحدث بأنها مشرفة جدا، وحماسية للغاية، حيث حرص شباب البعثة على الاحتفال بالتزامن مع الافتتاح، «اللي رفع العلم فاطمة عمر طبعا لأنها لاعبة مميزة جدا والأجواء هنا حلوة جدا».

وأوضحت حياة أن معنوياتات اللاعبين المصرية مرتفعة للغاية، ومستمتعين بأجواء الاحتفالات، «مبسوطين جدا في الافتتاح، وطبعا منتظرين ميداليات كتير من البعثة مش بس ميدالية واحدة».

وصول البعثة المصرية لحضور دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020

من الجدير بالذكر أنه لدى وصول البعثة المصرية إلى مقر الافتتاح في اليابان، حرصت على التقاط الصور التذكارية مع بعضهم البعض،، وارتدى أعضاء البعثة الملابس الرسمية جميعها من اللون الكحلي، وتشاركت البعثة الصور مع رئيسة اللجنة البارالمبية المصرية حياة خطاب، ونائبها وإيهاب حسنين، خلال افتتاح دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020.

من الجدير بالذكر أنه منافسات دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020، تنطلق اليوم 24 أغسطس حتى 5 سبتمبر المقبل.

ورفع منذ قليل خلال حفل الافتتاح، العلم المصري الثنائي فاطمة عمر بطلة رفع الأثقال، وهشام صلاح لاعب منتخب الكرة الطائرة جلوس، وتم اختيار فاطمة عمر الأسطورة الحية صاحبة الـ4 ميداليات أولمبية.