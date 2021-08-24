طريقة ترتيب الرغبات عبر موقع التنسيق.. ساعدي أبناءك لاختيار الكلية المناسبة

القاهرة - سمر حسين - ماما

قبل أيام فتحت وزارة التعليم العالي الموقع الإلكتروني لتنسيق قبول الجامعات لطلاب المرحلة الأولى، حتى يسجل الطلاب رغباتهم في الكليات التي يريدون الالتحاق بها من خلال الموقع، التي ستستمر حتى غد الأربعاء 25 أغسطس، ولا زال يبحث البعض عن طريقة ترتيب الرغبات عبر موقع التنسيق، للانتهاء من تسجيل الرغبة ومعرفة الكلية والمعهد الذي تم الترشح لها.

يقع بعض الطلاب في حيرة من أمرهم من حيث اختيار الكلية التي ستحدد مستقبله، إذ تعتبر مرحلة اختيار الكلية، من أصعب القرارات التي يقدم عليها الطالب في حياته فعليها يتحدد مستقبله فمنهم من يوفق في اختيارها ويساعده في تحقيق مهامه هو مجموعه والتنسيق المحدد لكل مرحلة ولكل كلية، وهو الأمر الذي يقع البعض في حيرة من أمرهم ويطلبوا المساعدة والعون من ذويهم وأصدقائهم للتمكن من ترتيب الرغبات عبر موقع التنسيق، لذا إليك عدة نصائح تسهل عليك اختيار الكلية المناسبة للأبناء خلال المرحلة الثانوية.

طريقة ترتيب الرغبات عبر موقع التنسيق.. ابعدوا عن سوء الاختيار

يمكن لسوء الاختيار أن يسبب الفشل ويجد الطالب نفسه غير مؤهل لاستكمال حياته التعليمية في الكلية التي اختارها أو أرغم عليها بسبب ضغوطات الأهل، كالالتحاق بكلية الطب أو الهندسة إرضاءً لأسرته وإعلاء قيمته داخل المجتمع رغم كونه غير مؤهل لدخولها وليس لديه قدرات لها، ولكنها وفقًا للموروثات الخاطئة.

روشتة للطلاب وللأمهات في اختيار الكلية المناسبة

وحدد الخبير التربوي، مجدي حمزة، خلال حديثه لـ«هُن» طريقة ترتيب الرغبات عبر موقع التنسيق، وروشتة ونصائح للأمهات لمساعدة الأبناء لاختيار الكلية المناسبة، إذ قال: «تعتبر النقطة الهامة التي تستطيع الأم من خلالها الأم مساعدة ابنها في اختيار الكلية المناسبة، تعود للقدرات العقلية وحقيقة تأهله لها حتى وإن كان مجموعه عالٍ ويؤهله لكليات القمة كالطب أو الهندسة».

وأشار الخبير التربوي خلال حديثه: «يجب التخلص من الخوف والتحلي بالشجاعة والابتعاد عن الضغوط النفسية من قبل الأهل والأصدقاء، فضلًا عن استشارة أصحاب الخبرات السابقة من المتفوقين خلال الأعوام الماضية، بجانب استشارة الخريجين من الكلية الذي يرغب في الالتحاق بها حتى يعرف منهم تفاصيلها وبيئسة العمل عقب التخرج».

من أكثر النصائح التي ركز عليها الخبير التربوي، هي وضع في الاعتبار الاستفادة من الدورات التدريبية والمؤتمرات وتنمية اللغة والندوات التي تقدمها الكلية لتنمية المهارات والقدرات.

واختتم الخبير التربوي حديثه، بالتركيز على الموقع الجغرافي بشكل خاص، إذ قال: «الموقع الجغرافي عاملًا هاما في اختيار الكلية فقد يتجاهل البعض هذه النقطة فيسعى البعض للالتحاق بالكليات البعيدة عن أسرته حتى يحقق ما يتمناه ولكنها يجد نفسه أمام عائق الاغتراب وعدم الاستقرار ما يجعله يفكر في العام المقبل بترك الكلية والبحث عن أخرى قريبة له ولمحافظته».