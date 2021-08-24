آخرهن فاطمة عمر.. فتيات رفعن علم مصر في البطولات الدولية

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تشارك عدد من بطلات مصر في دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020، والتي انطلقت اليوم الثلاثاء وتستمر حتى الخامس من الشهر المقبل، وتستضيفها العاصمة اليابانية، وتشارك البعثة المصرية بـ49 لاعبا ولاعبة يمثلون 8 ألعاب مختلفة من بينها رفع الأثقال، السباحة، تنس الطاولة، ألعاب القوى، الريشة الطائرة، كرة الطائرة جلوس وغيرها من الألعاب.

وتحرص بطلات مصر على رفع اسم «المحروسة» وعلمها عاليًا في سماء المحافل الدولية، مثل فعاليات الدورة الأولمبية الصيفية 2020، والتي شاركت مصر فيها بأكثر من بعثة، وانتزعت البطلات ميداليات أسعدت بها جموع الشعب المصري.

ويستعرض «هُن» أبرز الفتيات اللاتي رفعن علم مصر في البطولات المختلفة.

فتيات رفعن علم مصر في البطولات

هداية ملاك

استطاعت البطلة هداية ملاك، لاعبة التايكوندو، 28 عامًا، أن تحرز الميدالية البرونزية عن وزن 67 كجم، بفوزها على الأمريكية بايج ماكفيرسون بأوليمبياد طوكيو، وهي الميدالية الثانية في تاريخ هداية ملاك بعد التي حققتها في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016.

جيانا فاروق

رفعت بطلة مصر جيانا فاروق، لاعبة النادي الأهلي ومنتخب مصر في الكاراتيه والمتوجه ببرونزية أولمبياد طوكيو 2020، العلم المصري في حفل ختام دورة الألعاب الأولمبية، بحضور عدد من الأبطال المشاركين في الأولمبياد.

فاطمة عمر

اختارت بعثة اللجنة البارالمبية في طوكيو، فاطمة عمر، لاعبة رفع الأثقال، لرفع علم مصر في حفل الافتتاح اليوم، بعد التأكد من عدم حملها للعلم في دورة لندن 2012، والتي حصلت فيها على الميدالية الذهبية، حيث رفع العلم في تلك الدورة الرباع متولي مطحنة، بطل رفع الأثقال.