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الامارات | «عين دبي» تعانق السحاب.. أيقونة عالمية جديدة في المدينة

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لتنضم إلى باقة معالم المدينة الساحرة، دشنت دبي، اليوم الثلاثاء، أيقونة عالمية جديدة ترسخ مكانتها كمركز رائد للسياحة والترفيه، وهي «عين دبي» أكبر وأعلى عجلة ترفيهية في العالم، والتي ستفتح أبوابها للزوار اعتباراً من 21 أكتوبر المقبل.

وسوف تتيح «عين دبي» التي طورتها «دبي القابضة» على ارتفاع يتجاوز 250 متراً في جزيرة «بلوواترز» قبالة الواجهة البحرية «جميرا بيتش ريزيدنس» إطلالة بانورامية على معالم دبي.

ونشر المكتب الإعلامي لحكومة دبي لقطات للمعلم الجديد الذي يعانق السحاب، ويبرز كوجهة فريدة جديدة في المدينة التي تبهر زوارها بالجديد دائماً.

 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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